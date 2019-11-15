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台企銀主辦義力公司28億元聯貸案

2019-11-15 00:24經濟日報 記者夏淑賢/台北即時報導

台企銀（2834）統籌主辦義力公司新台幣28億元5年6個月期聯合授信案完成募集並簽約，義力公司辦理聯貸籌資是為支應「彰化濱海工業區鹿港西三區委託開發、租售及管理計畫」所需資金，及開發履約保證金保證函。

台企銀擔任該聯貸主辦銀行外，其他參貸銀行包括台中銀行（2812）、全國農業金庫、彰銀（2801）、台銀、合庫金（5880）旗下合庫銀行等。

合庫金台企銀台中銀行

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