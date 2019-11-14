親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

民進黨不分區立委最新的安全名單出爐 吳玉琴改列第一

元大人壽重大傷病險 兼顧身故與意外保障

2019-11-14 20:48經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

根據衛福部健保署統計，截至今(2019)年8月重大傷病有效領證數為94萬1,756，全國健保納保人數為2,393萬2,740人，平均每25人就有一人領有重大傷病卡，平均每月新增人數高達1萬3,000多人。

重大傷病不但是國人健康的一大威脅，高額的醫療支出也嚴重地衝擊家庭經濟，不僅造成病患收入中斷，僅靠原有儲蓄也難以支撐。

元大人壽表示，此時若有一次給付的保險理賠金，將可靈活運用於傷病治療或家庭生活預備金，重大傷病險就能夠提供這樣的保障功能，一旦確診為重大傷病即可申請一次給付。

投保重大傷病險後，只要經醫生診斷為符合健保重大傷病卡的資格，即給付一次性的保險金，理賠較無爭議，保障範圍也高達300多項疾病；保障項目更多、範圍更廣，民眾可依自身需求及經濟狀況做選擇。

元大人壽安鑫100重大傷病終身健康保險，是保障終身的重大傷病險，只要具備全民健保身分，經醫師首次診斷為重大傷病，且非除外項目，取得健保核發之重大傷病證明文件就有一次給付理賠金，理賠標準明確，範圍涵蓋22類300餘項疾病，並針對八項特定重大傷病另外給付保額的50%，有效提高醫療保障，給付後契約效力終止。

繳費年期有10、20、30年的選擇，民眾可依自身預算進行規劃；此商品不僅保障重大傷病，更兼顧身故保障，若因大眾運輸工具意外身故，除身故保險金之外，再額外給付保額，給付後契約效力終止，符合條款約定的二至六級失能豁免保費的貼心設計，更讓保戶保障持續有效不間斷。

以40歲的元先生投保元大人壽安鑫100重大傷病終身健康保險(RJ)，保額100萬元，繳費期間20年，表定年繳保費4萬4,600元，假設採自動轉帳享1%折扣，折扣後實繳年繳保費4萬4,200元。

若元先生於55歲時經醫師診斷為肝硬化，因肝硬化符合此商品的特定重大傷病保障項目，可額外給付保額的50%，合計給付重大傷病保險金與特定重大傷病保險金共計150萬元。

若元先生相當注重飲食與運動，保持健康的身體，但於55歲時出遊時搭乘大眾運輸工具時不慎發生交通意外身故，則合計給付身故保險金與搭乘大眾運輸工具意外傷險金共計200萬元。

哪些族群需要重大傷病險的保障？元大人壽表示，現代人平均餘命愈來愈長，面對疾病及老化風險的威脅時間也愈來愈長。

若經濟許可，可提早規劃重大傷病險來分散風險，尤其身為家庭經濟支柱或家族有重大疾病病史者，更應預先投保重大傷病險，才不致在風險發生時被龐大醫療費用拖垮，有效降低對原本生活的衝擊。

投保重大傷病險後，只要經醫生診斷為符合健保重大傷病卡的資格，即給付一次性的保險金...
投保重大傷病險後，只要經醫生診斷為符合健保重大傷病卡的資格，即給付一次性的保險金，理賠較無爭議，保障範圍也高達300多項疾病。元大人壽/提供
分享

重大傷病險保險金

相關新聞

星展銀要撤全台40台ATM成創舉 金管會：6月曾來說明

2019-11-14 18:56

四項違規 金管會開罰國泰產險360萬元

2019-11-14 18:47

銀行授信、存匯部門賣保單不能領佣金 下周一上路

2019-11-14 18:26

車險續保多收15萬保費　國泰產遭罰360萬元

2019-11-14 20:23

星展銀年底前裁撤全台ATM 金管會要求提配套措施

2019-11-14 20:00

金管會出手 未來授信、存匯人員不得收佣酬賣兩種保單

2019-11-14 17:37

外銀財富管理新方向 分眾化、數位化與客製化

2019-11-14 15:22

台灣人壽增員 啟動雙計畫

2019-11-14 14:56

南向拓案源 證交所前進印尼招商

2019-11-14 14:33

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 13:32

打造亞太金融中心 專家獻策

2019-11-14 00:10

遠銀攻社群銀行 報佳音

2019-11-14 00:05

遠銀社群銀行住粉絲…分享好康

2019-11-14 00:05

星展攻類純網銀 撤全台ATM

2019-11-14 00:04

金管會解職蔡友才案 敗訴

2019-11-14 00:04

風電商機大 吸引外銀

2019-11-14 00:04

本土消金大行 擴增ATM

2019-11-14 00:04

百大金融科技創新 台企零上榜

2019-11-13 23:53

兆豐前董座蔡友才勝訴 金管會：等收到判決書再評估

2019-11-13 19:38

兆豐案最高行政法院判贏 蔡友才：相信司法、心無罣礙

2019-11-13 19:30

車險「營業機車附加條款」 外送員接單送餐有保障

2019-11-13 17:27

星展銀行年底前裁撤全台ATM 待金管會同意

2019-11-13 15:24

網銀前哨戰 消金大行優利搶客

2019-11-09 23:44

銀行高額補貼消金... 當心傷獲利

2019-11-09 23:38

數位理財通／網購神卡PK 回饋金拿好拿滿

2019-11-09 00:13
看更多

熱門文章

大船入港！群創回台投資701億元 回流台商最大咖

2019-11-14 17:44

賣股賺3.2億能悠閒一生？他秀對帳單大家傻眼

2019-11-14 17:05

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

2019-11-14 17:32

金管會出手 未來授信、存匯人員不得收佣酬賣兩種保單

2019-11-14 17:37

亞太百億元私募 鴻海包了

2019-11-14 00:43

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

寶雅五金百貨 強碰特力屋

2019-11-14 00:11

兆豐銀遭美裁罰案／解職蔡友才 金管會敗訴

2019-11-14 00:26

金管會解職蔡友才案 敗訴

2019-11-14 00:04

中華電明年大加薪 最高5%

2019-11-14 00:40

星展攻類純網銀 撤全台ATM

2019-11-14 00:04

林百里接掌生策會 呼聲高

2019-11-13 23:33

傳與雅虎日本合併 LINE：尚未作出決議

2019-11-14 09:41

大潭電廠機組展延 光速過關

2019-11-13 23:46

銀行授信、存匯部門賣保單不能領佣金 下周一上路

2019-11-14 18:26

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

2019-11-14 19:37

遠銀攻社群銀行 報佳音

2019-11-14 00:05

本土消金大行 擴增ATM

2019-11-14 00:04

一支牛角板一瓶乳霜打天下 洪若萍開創出美容集團

2019-11-13 22:02

和碩賣立訊股 6億元入袋

2019-11-14 00:40

董座挪用公款 虧損不能列報

2019-11-14 00:08

亞太拓6G版圖 拚當領頭羊

2019-11-14 00:42

電信三雄拚轉型 掀搶才大戰

2019-11-14 11:18

劉揚偉時代 鴻海戰略更靈活

2019-11-14 00:14

父母送逾千萬嫁妝 贈與免稅

2019-11-14 14:21

蘋果傳推智能眼鏡 大立光、穩懋吃補

2019-11-14 14:54

高鐵列車車殼外漆可國產化 效果比日本原廠讚又便宜

2019-11-14 17:04

廣達泰國擴產 布局更靈活

2019-11-14 00:50

亞太競標頻譜 銀彈已備妥

2019-11-14 00:42

NCC出手…陸手機審驗須切結 禁標「中國台灣」

2019-11-13 23:49

四項違規 金管會開罰國泰產險360萬元

2019-11-14 18:47

全球僅21家上榜 華航連三年獲《APEX》最高榮譽獎

2019-11-14 11:53

風電商機大 吸引外銀

2019-11-14 00:04

星展銀要撤全台40台ATM成創舉 金管會：6月曾來說明

2019-11-14 18:56

漏報房地合一稅 首次減半罰

2019-11-14 00:07

打造亞太金融中心 專家獻策

2019-11-14 00:10

日經報導：日本Yahoo將與LINE合併 攻行動支付業務

2019-11-13 23:04

每人每年220萬贈與免稅額 以「贈與人」計算

2019-11-14 14:23

華通HDI產能吃緊 過年將加班趕工

2019-11-14 14:54

元太電子紙 獲JR西日本採用

2019-11-14 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top