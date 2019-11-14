元大人壽重大傷病險 兼顧身故與意外保障
根據衛福部健保署統計，截至今(2019)年8月重大傷病有效領證數為94萬1,756，全國健保納保人數為2,393萬2,740人，平均每25人就有一人領有重大傷病卡，平均每月新增人數高達1萬3,000多人。
重大傷病不但是國人健康的一大威脅，高額的醫療支出也嚴重地衝擊家庭經濟，不僅造成病患收入中斷，僅靠原有儲蓄也難以支撐。
元大人壽表示，此時若有一次給付的保險理賠金，將可靈活運用於傷病治療或家庭生活預備金，重大傷病險就能夠提供這樣的保障功能，一旦確診為重大傷病即可申請一次給付。
投保重大傷病險後，只要經醫生診斷為符合健保重大傷病卡的資格，即給付一次性的保險金，理賠較無爭議，保障範圍也高達300多項疾病；保障項目更多、範圍更廣，民眾可依自身需求及經濟狀況做選擇。
元大人壽安鑫100重大傷病終身健康保險，是保障終身的重大傷病險，只要具備全民健保身分，經醫師首次診斷為重大傷病，且非除外項目，取得健保核發之重大傷病證明文件就有一次給付理賠金，理賠標準明確，範圍涵蓋22類300餘項疾病，並針對八項特定重大傷病另外給付保額的50%，有效提高醫療保障，給付後契約效力終止。
繳費年期有10、20、30年的選擇，民眾可依自身預算進行規劃；此商品不僅保障重大傷病，更兼顧身故保障，若因大眾運輸工具意外身故，除身故保險金之外，再額外給付保額，給付後契約效力終止，符合條款約定的二至六級失能豁免保費的貼心設計，更讓保戶保障持續有效不間斷。
以40歲的元先生投保元大人壽安鑫100重大傷病終身健康保險(RJ)，保額100萬元，繳費期間20年，表定年繳保費4萬4,600元，假設採自動轉帳享1%折扣，折扣後實繳年繳保費4萬4,200元。
若元先生於55歲時經醫師診斷為肝硬化，因肝硬化符合此商品的特定重大傷病保障項目，可額外給付保額的50%，合計給付重大傷病保險金與特定重大傷病保險金共計150萬元。
若元先生相當注重飲食與運動，保持健康的身體，但於55歲時出遊時搭乘大眾運輸工具時不慎發生交通意外身故，則合計給付身故保險金與搭乘大眾運輸工具意外傷險金共計200萬元。
哪些族群需要重大傷病險的保障？元大人壽表示，現代人平均餘命愈來愈長，面對疾病及老化風險的威脅時間也愈來愈長。
若經濟許可，可提早規劃重大傷病險來分散風險，尤其身為家庭經濟支柱或家族有重大疾病病史者，更應預先投保重大傷病險，才不致在風險發生時被龐大醫療費用拖垮，有效降低對原本生活的衝擊。
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