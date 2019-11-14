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民進黨不分區立委最新的安全名單出爐 吳玉琴改列第一

連鎖店家吃喝玩樂「台灣Pay」 最高享25%回饋

2019-11-14 20:36聯合報 記者沈婉玉／即時報導

為培養民眾使用行動支付的習慣，華南銀行表示，即日起至今年底在國內各連鎖知名店家消費，不論是吃喝玩樂或生活消費，結帳付款使用「台灣Pay」掃碼支付，快速便利還可享受最高享25%的回饋。

行動支付已是數位經濟時代必備的支付工具，華南銀行表示，台灣Pay加入門檻低、安全性高及費率優惠，為落實行動支付普及並建立多元應用場域及促進商家經濟發展，繼四大超商、屈臣氏、鬍鬚張、頂好超市、台灣高鐵陸續加入台灣Pay的行列後，本次活動網羅連鎖知名店家，有頂呱呱、路易莎咖啡、Q burger饗樂餐飲、嘟嘟房停車場、大學眼鏡、中天眼鏡、小林眼鏡、美廉社，共有上千門市都能使用台灣Pay。

民眾只要到本次活動的店家消費，使用任何一家支援「台灣Pay」的金融機構的「行動銀行」APP或「台灣行動支付公司」APP綁定金融卡帳戶進行付款，就可以享有最高25%的回饋，還可結合雲端發票，減少紙張的列印，有雲端發票專屬獎項、發票自動對獎及中獎主動通知的服務，好處多多、環保又便利。

華南銀行表示，店家只要有一張QR Code，就可以收取客戶的帳款，可避免收到偽鈔、偽幣，也不會再發生因結帳找零增加等候時間，更不需要跑銀行存錢，而民眾出門也不用帶現金，拿起手機立即體驗行動支付便利服務，以掃描QR Code方式即可輕鬆、安全又快速的完成付款。

華南銀行行動支付雲端

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