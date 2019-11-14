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車險續保多收15萬保費　國泰產遭罰360萬元

2019-11-14 20:23聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

金管會保險局今公布，在一般檢查時發現國泰世紀產險在辦理強制車險續保時多加收保費，共加收15萬元保費，有2000多件保單被加收保費，同時也發現商業火險續保等三大缺失，一併開罰360萬元。

保險局表示，在一般金檢時發現，國泰產險辦理強制車險直接業務續保作業，沒有以直接業務的費率出單，導致多收保費。

保險局官員解釋，民眾一開始投保強制車險有時會透過業務員，但在續保時不會透過業務員，照理來講保費應該較便宜，但國泰產險被發現以通路費為由增加保費。被加收的保費共計15萬元，約有2000多張保單被多收保費。

此外，保險局也發現，國泰產險在辦理中小保額商業火險續保時，有前後年度以不同建築等級費率計算的情況，在核保作業上，原本應列為核保技術調整加費項目的附加條款，也未納入費率評估。

另也發現國泰產險辦理由郵局為其房貸借款人在借款期間代理投保的住宅火險續保作業上，沒有建立要保人續保意願的確認方式等缺失，上述所有缺失一併開罰360萬元。

保費國泰產險

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