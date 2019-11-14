星展銀年底前裁撤全台ATM 金管會要求提配套措施

2019-11-14 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



為因應數位化，星展銀行昨天證實，年底前將撤掉全台的ATM，目前星展銀全台共有40台ATM。記者孫中英／攝影 分享 facebook

為因應數位化，星展銀行昨天證實，年底前將撤掉全台的ATM，目前星展銀全台共有40台ATM。金管會銀行局今天表示，星展銀行6月曾向銀行局說有這樣規畫，但目前未正式報告，將請星展銀行盡快提出配套措施向金管會說明。

銀行局副局長黃光熙表示，星展銀行6月份曾向銀行局說明有此規畫，當時銀行局請星展銀回頭再檢視客戶的使用情形，但裁撤消息傳出後，目前星展銀還沒有正式來金管會報告。

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黃光熙說，依照規定銀行場所外的ATM裁撤、遷移，都要事先向銀行局填寫申請書並核准，至於分行內的ATM，雖不需要申請核准，但考量裁撤後會對該行客戶權益受影響，銀行要提出對客戶完整保障的配套措施，並且向金管會說明。銀行局官員也表示，會請星展銀行盡快提配套措施報告送交金管會。

星展銀行昨天表示，目前星展的40台ATM都設立在分行裡面，裁撤掉後客戶來分行可臨櫃辦理存提匯款，對客戶沒有太大影響。未來客戶可在其他銀行ATM跨行提款，因此星展對所有客戶拉高優惠，每月跨行提款免費次數拉高到15次。