星展銀要撤全台40台ATM成創舉 金管會：6月曾來說明

2019-11-14 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／即時報導



因應數位化發展，星展銀12月2日將撤掉全台自行內的40台ATM，引發市場關注。 本報系資料庫 分享 facebook

因應數位化發展，星展銀12月2日將撤掉全台自行內的40台ATM，引發市場關注。金管會今（14）日指出，星展銀6月曾來說明，希望近期可獲得星展詳細客戶完整保障因應措施，但相信銀行與金管會溝通不會有障礙。

金管會指出，銀行行內的ATM是符合金融機構營業場所自動化服務設備管理辦法，裁掉並不需要金管會核准，但考量星展銀規劃裁掉40台ATM，影響客戶權益，仍希望星展銀可以提出客戶完整保障因應措施，並希望近期可向金管會銀行局說明。

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不過金管會強調，星展銀在6月就有來金管會說明，因應數位化趨勢，當時金管會也請星展銀就客戶使用情形審慎評估，目前看起來，星展銀是因為數位化趨勢而做此決定，銀行與金管會溝通沒有障礙，會時常保持聯繫，但希望星展銀可做配套說明。

金管會並指出，目前並沒有其他銀行來說明要撤掉ATM情事。

星展銀擬在12月2日起，陸續移除各分行ATM，並調整自動補摺機服務時間至分行營業時間。因應方案為，未來客戶可利用他行ATM提領現金，提供一般銀行客戶每月15筆內免費跨行提款優惠，「星展豐盛理財」與「星展豐盛私人客戶」跨行提款與轉帳各30筆免手續費優惠。