四項違規 金管會開罰國泰產險360萬元

2019-11-14 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／台北即時報導



國泰產險有2000多張強制汽車責任保險，因費率計算問題，總共向保戶多收15萬元保費，平均每張保單被多收75元，加上其他三大項違反法令情事，金管會今（14）日對國泰產險開罰360萬元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國泰產險有2000多張強制汽車責任保險，因費率計算問題，總共向保戶多收15萬元保費，平均每張保單被多收75元，加上其他三大項違反法令情事，金管會今（14）日對國泰產險開罰360萬元。

金管會指出，原本辦理強制汽車責任保險，續保應該要用直接費率，國泰產險卻採用一般保費，原本只要收100元的保費，變成收了120元，20元是加了通路費，一共有2000多張強制汽車責任險被多收15萬元保費，開罰國泰產120萬元。

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另外，還查到國泰產辦理由中華郵政為其房貸借款人，在借款期間代理投保的住宅火災以及地震基本保險續保作業，未建立要保人續保意願確認，或是未取具足資證明要保人投保意願之相關證明文件等，此項開罰60萬元。

第三，辦理中小保額商業火險時候，因為核保技術調整加費項目等原因，少收部分保費，此項開罰120萬元。

第四，辦理強制汽車責任保險空白保險證的控管，有業務員在離職時候，沒有繳回已經領用的空白保險證、領用申請書領用人或收繳保管人欄位未簽章等等情事，此項開罰60萬元。