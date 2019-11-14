富邦人壽業務員非法取2萬筆求職者資料 金管會開罰

2019-11-14 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／即時報導



富邦金子公司富邦人壽業務員因私自以其他公司名義，調取人力銀行上對保險業隱藏求職者名單，檢調查發現資料高達2萬多筆，加上富邦人壽其他多項違反保險相關法令情事，金管會今（14）日宣布，依保險法核處富邦人壽罰鍰480萬元。圖／富邦金提供 分享 facebook

富邦金子公司富邦人壽業務員因私自以其他公司名義，調取人力銀行上對保險業隱藏求職者名單，檢調查發現資料高達2萬多筆，加上富邦人壽其他多項違反保險相關法令情事，金管會今（14）日宣布，依保險法核處富邦人壽罰鍰480萬元。

據了解，相關事件發生在2016年到2018年，富邦人壽不同通訊處都有類似情形，檢調已經深入調查，根據檢調資料，被竊取的求職者資料達2萬多筆，涉及範圍包括1111人力銀行以及104人力銀行。

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金管會指出，對於富邦人壽有業務單位透過不當人力仲介管道，涉嫌非法取得求職者履歷資料，雖然富邦人壽有針對人力招攬作業建立相關內部作業規範，後續也對該案關係人員查核以及宣導，但是並沒有深入針對該案件查核，且也沒有其他積極主動查核作業，導致衍生後續重大爭議案件，控管措施沒有有效發揮功效，因此罰180萬元。

金管會解釋，富邦人壽並沒有有效管控怎麼阻止這些業務員做這些事情，而富邦人壽目前查到涉及相關情事的業務員，與檢調查到的並不相同。

另外，也發現富邦人壽在辦理房貸款徵信作業時，雖然授信審核揭示用途為「購買房屋或修繕房屋」，但實際上，所貸的資金有購買大額躉繳保險商品者，並沒有確認所貸金額實際用途，以及對以貸款方式購買投資型保單的案件，有核保但是沒有詳盡評估妥適性與風險，另外，還有部分要保文件並沒有詳細記載負債金額、也就是該次貸款金額，並不利於核保作業正確性以及風險評估，因此罰鍰120萬元。

其他違反保險相關法令，還包括辦理法人保單變更作業沒有建立妥適的檢核措施、法人投保業務沒有留存充分佐證文件以及詳細查核紀錄等等，分別開罰60萬元。