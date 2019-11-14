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銀行授信、存匯部門賣保單不能領佣金 下周一上路

2019-11-14 18:26聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

保險局今宣布，銀行的授信、存匯款部門人員，賣儲蓄險或投資型保單不可以領取保單佣金...
保險局今宣布，銀行的授信、存匯款部門人員，賣儲蓄險或投資型保單不可以領取保單佣金。 路透
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保險局今宣布，銀行的授信、存匯款部門人員，賣儲蓄險或投資型保單不可以領取保單佣金。同時規定若客戶在買保單前3個月內有貸款或定存解約，銀行都一律要由非銷售部門人員打電話給客戶，確認繳保單的資金來源。若發現違規，可開罰10萬到300萬元，最重甚至銀行會被限制不得兼營保經代，下周一就上路。

銀行勸誘民眾貸款或解定存去買保單情況層出不窮，金管會決定出手整治，金管會保險局今發布修正後的「保險代理人管理規則」、「保險經紀人管理規則」，當中針對銀行不當勸誘民眾買保單從兩層面新增限制。

第一大限制，是要求銀行的授信跟存匯款部門行員，如果銷售投資型保單跟具解約金商品的保單，都不可以收取保險佣金；第二大限制，是客戶在投保前3個月，若有過貸款、定存解約或保單貸款，銀行要指派非銷售部門的人員對該客戶電訪，確認繳保單的資金來源跟保戶投保的意願。

但在規定中並沒有直接限制授信跟存匯款部門行員不可以賣保單，換言之，假設行員不領保險佣金，但銀行用KPI或扣年終獎金等來規範行員，銀行授信跟存匯款部門行員還是可以賣保單。保險局表示，確實從法規上的用字是可以賣，但沒有保險佣金，對行員來說就不會有不當勸誘的誘因。

銀行局說，上述規定都有跟銀行保經代溝通過才修正。若銀行違反上述規定，依照保險法可以開罰10萬到300萬元罰鍰，最重甚至銀行會被限制不可兼營保經代。

保單保險定存

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