南山人壽今年前三季合併獲利387億元 總資產逾4.8兆元
2019-11-14 18:22
經濟日報 記者陳美君
／即時報導
南山人壽今（14）日公布，今（2019）年截至第3季合併新契約保費達1,436億元，合併總保費收入達3,688億元，稅後純益達387億元，合併資產總值逾4.8兆元，股東權益約3,738億元。EPS為3.27元。
南山人壽說明，2019年截至第3季，南山人壽合併稅後純益為387億元，較去年同期大幅成長57%。成長的主要原因係經常性利息收入穩定成長，加上隨市場情況靈活調整股債部位的資本利得，使今年獲利較去年同期成長57%。
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南山人壽資產總額及股東權益持續成長，截至今年第3季止，資產總值逾4.8兆元，較2018年底成長11%；股東權益為3,738億元，較2018年底成長167%。
南山人壽今年截至第3季合併新契約保費收入共1,436億元。主要保費收入來自於躉繳投資型產品，包括目標到期債及類全委商品皆銷售良好。同時持續推動意外及健康險及保障型商品，業績動能穩定。
為促進國人擁有足夠的重大疾病保障，南山人壽於10月26日推出第三張外溢保險商品—「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險」，開賣迄今未滿兩周銷售件數即突破6,500件，相當於為國人增加約新台幣34.3億的特定重大傷病保障。
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