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金管會出手 未來授信、存匯人員不得收佣酬賣兩種保單

2019-11-14 17:37經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

金管會今（14）日公布保險代理人管理規則部分條文修正，共有三大修正重點，如果違反...
金管會今（14）日公布保險代理人管理規則部分條文修正，共有三大修正重點，如果違反，最重罰10到300萬不等。 圖／聯合報系資料照片
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金管會今（14）日公布保險代理人管理規則部分條文修正，共有三大修正重點，如果違反，最重罰10到300萬不等，未來銀行內部授信人員、存匯人員不得銷售投資型保險商品以及具有解約金保險商品又收取佣酬，避免銀行勸誘客戶貸款或保險單借款再購買保險商品。

但保險商品不包括保險期間在三年以下傷害保險以及房貸壽險，另外因為存在可能自己投保或幫家人投保疑慮，因此如果是賣給直系血親或是配偶與該人員關係密切且沒有領取雙重佣酬動機，也在許可範圍之中。

金管會指出，此次是朝雙重處理。第一，授信以及存匯人員不能誘導客戶貸款或保險單借款再購買保險商品；第二，如果發現客戶在投保前三個月內，保險資金來源是該銀行的貸款、定存解約利息免打折、透過該銀行辦理保險單借款等等，銀行應該要請非銷售部門人員電話訪問。

第三，簡化保代公司及銀行所任用保險代理的簽署作業，未來保險代理人在簽發保單前，確認有關文件已經依照保險代理人公司以及銀行內部檢核規則完成檢核作業，並留存相關軌跡以及佐證資料簽署作業。目前保險代理人必須在送件前完成逐單簽署。

保險金管會保單

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