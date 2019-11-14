富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

2019-11-14 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



保險局今表示，富邦人壽爆發業務員不當增員行為，業務員在人力銀行假裝是其他公司名義，拿到已隱藏保險增員的履歷求職者名單，不當使用個資，民眾申訴後事件才爆發，有2萬多筆資料已被使用，甚至富邦人壽多家通訊處都發生類似違法事件。另也被保險局抓到其他違規，金管會一併開罰480萬元。

保險局表示，在2016年到2017年期間，富邦人壽多家通訊處都發生業務員透過人力銀行，非法取得求職者的資料，至少有2萬多筆資料已被違法使用，以1111人力銀行最多，後來民眾申訴後事件才爆發。

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保險局認為，富邦人壽在民眾申訴時就知道，但卻沒做到查核來抑制這樣的行為，雖然針對違法的業務員，富邦人壽做出懲處，並沒有制定相關控管機制，才衍生出後續重大爭議案件，因此開罰富邦人壽180萬元。

另保險局也發現富邦人壽有其他違規，包括房屋貸款徵信疏失、辦法人保單變更作業未建立妥適檢核等疏失，一併整體開罰480萬元。