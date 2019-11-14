外銀財富管理新方向 分眾化、數位化與客製化
2019-11-14 15:22
經濟日報 記者仝澤蓉
／即時報導
台灣財富管理市場競爭激烈，渣打銀行在台灣財富管理業務近年仍維持穩健成長、屢創佳績，隨著台灣邁入高齡化社會及因應金融科技浪潮，渣打銀行財富管理處將持續推出符合市場趨勢與客戶需求的創新服務，搶攻財富管理市場商機。
渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，財富管理將以分眾化、數位化與客製化等三大主軸，同時針對退休規劃、全方位保險諮詢與資產配置建議等領域，持續強化諮詢服務，結合產品方案與數位金融能力，打造頂級財富管理服務。
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陳太齡表示，針對不同財務資產狀況與投資習慣的族群，提供分眾化的財富管理解決方案。不論是渣打優先理財貴賓或專業投資人，皆能享有貼近自身需求的專屬諮詢建議與投資產品選擇。未來也計畫將針對新興富裕客群（emerging affluent），推出多元數位理財工具，以符合下個世代消費者偏好數位金融平台，並重視經濟與理財自主性的特質。
熟齡客戶考量規劃資產傳承為主，渣打銀行表示，將透過全方位保險諮詢服務，為客戶規劃最適化保險方案，並搭配數位快速投保服務，協助客戶及早妥善進行資產傳承，更可兼具保障與尋求長期穩定收益的機會。
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