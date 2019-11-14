台灣人壽增員 啟動雙計畫
為讓優秀壽險業務員放心打拚事業，也為幫助年輕人創造圓夢舞台，中國信託金控子公司台灣人壽14日宣布啟動「二代接班傳承」與「業務菁英招募」兩項計畫，除了協助第二代子女承接服務上一代的客戶之外，也要讓沒有工作經驗但對未來充滿憧憬的新鮮人，有機會成為業務菁英，創造自己的保險事業。
台灣人壽秉持一張保單一世情的服務精神，針對已在台灣人壽事業有成的業務主管，推出二代接班傳承計畫，協助第二代子女提升專業能力及加速了解企業文化，使其能站在上一代巨人肩膀上，承接服務上一代的客戶，進而擴大組織規模。
因應這項傳承計畫，目前台灣人壽內部並啟動希望工程宣示營，集結公司內所有年輕二代開班授課，由總經理莊中慶親自出席勉勵，鼓勵所有公司未來的希望，要以新的方法、從心出發、相信保險、相信自己等，善用公司提供的工具及商品，提供最好的服務給客戶。
台灣人壽的二代接班傳承計畫，加入要備有三項條件，包括一、在公司服務滿三年以上年資，對業務組織運作與商品服務須瞭若指掌；二、完成公司制定的接班訓練課程，提升自我壽險專業及管理技能；三、本身已晉升至主管職並且跟上一代僅能為一階之差，才具有接棒資格及專業素養。一旦順利接手保險事業並永續經營，絕對是創造出客戶、業務同仁及公司的三贏局面。
壽險公會公布今(2019)年業務員登錄統計數字指出，30歲以下新登錄人數比例已超過六成並成為業務員主力，台灣人壽也歡迎20至29歲的年輕人加入業務菁英招募計畫，公司將協助透過差異化個人培訓，培養成為能開創無限價值的業務菁英。
台灣人壽不僅提供新進業務同仁專屬數位工具，也享有領先業界視訊教學平台「TOP Channel台壽新聞台」，透過電腦、手機就可即時學習如行銷應用、客戶服務、商品知識、國際財經、公司新訊等新訊，保持公司資源與同仁之間無縫溝通與串聯，讓學習無疆界、能力更提升，逐步引導新進業務人才一步一腳印，站穩在壽險行銷事業的每一步，邁向成功之路、大膽築夢。
業務菁英招募計畫在台灣人壽官網設有專屬網頁，只要留下聯絡方式，將會由專人進行聯繫，通過甄選後就能成為業務儲備菁英，詳情請洽：https://www.taiwanlife.com/eliteRecruit/Index。
留言