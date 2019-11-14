搶攻年輕世代 泛公股銀行推信用卡最高回饋5%
因應金融服務數位轉型潮流，第一銀行推出全方位「iLEO 數位帳戶」，功能涵蓋台幣、外幣、基金等金融服務與行動支付之後，近期又上市「iLEO 信用卡」，提供5%刷卡消費現金回饋，3期0利率與悠遊卡自動加值5%回饋等回饋。
第一銀行表示，「iLEO 信用卡」的產品發想，是透過信用卡、數銀與資訊等單位跨部門攜手合作，產品團隊在整個過程中利用文字、便條與圖像，建立共識後透過協同合作，無限發想到逐步收斂，有別於過去由業管單位自行發想的傳統開發模式，採用MVP（最小可行產品）概念打造全新數位信用卡產品。
這次iLEO 數位帳戶新增串連iLEO 信用卡，從網頁、手機與相關API程式都是由同仁自行開發，提供客戶從線上完成開戶、申辦iLEO信用卡、綁定數位帳戶自扣與設定消費3期0利率一站式服務，結合iLEO APP的信用卡帳務總覽及繳費功能，讓消費者從開戶、辦卡及後續用卡服務，都可以在線上完成，一次到位。
在運用銀行客群大數據資料分析下，一銀卡友近年數位通路消費占比逐年成長，尤其是小資理財族群中，除了喜愛定期定額申購基金外，持卡滿一年以上的輕熟年輕客群，在網購以及行動支付消費的平均月消費金額更高達7,000元以上，完全不遜色於其他客群。
因此，iLEO 信用卡除在海外外幣、大型電商、支付錢包、電信費、免稅店 、旅行社、機票、藥妝店等眾多通路（不限網購）提供2%現金回饋外，另特別規劃打造「行動支付生態圈」消費場域回饋，只要持iLEO 信用卡綁定時下最夯的行動支付，包含有台灣Pay（含QR code）、台灣行動支付、Apple Pay、Google Pay、街口支付、LINE Pay、Pi錢包、歐付寶、台灣高鐵APP 、台灣大車隊APP、新光三越SKM Pay、微風廣場BREEZE Pay、Happy GO Pay、家樂福Pay、全聯Px Pay，都再另享有2%回饋。
信用卡新戶現在辦卡綁定iLEO數位帳戶自扣還可額外獲得1%現金回饋，三項優惠合計最高可達5%現金回饋。不論在網購、實體通路或悠遊卡自動加值，提供最高5%現金回饋，再享3期0利率，一卡滿足卡友所有需求 。
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