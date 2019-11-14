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數位帳戶結合信用卡成主流 一銀iLEO信用卡最高5%回饋

2019-11-14 10:56聯合報 記者沈婉玉／即時報導

數位帳戶結合信用卡成主流，市面上又多一家整合數位帳戶的信用卡。第一銀行宣布，推出結合「iLEO 數位帳戶」的「iLEO 信用卡」，功能涵蓋台幣、外幣、基金等金融服務與時下最夯的行動支付，刷卡消費最高可享5%現金回饋，還有3期0利率與悠遊卡自動加值5%回饋。

迎向數位時代，各項金融服務都強調要能「線上」通通搞定，一銀iLEO 數位帳戶新增串連iLEO 信用卡，提供客戶從開戶、辦卡、綁定數位帳戶自扣與設定消費3期0利率一站式服務，還有iLEO APP的信用卡帳務總覽及繳費功能，讓消費者從開戶、辦卡及後續用卡服務，都可以在線上完成，一次到位。

一銀iLEO數位帳戶有跨轉、跨提優惠，新台幣12萬元內1.2%高利活存，iLEO基金千元即可下單，外幣定存專案僅需100美元即可承作。一銀iLEO信用卡，不論在網購、實體通路或悠遊卡自動加值，都提供最高5%現金回饋。

在銀行大手筆提供優惠下，消費者對數位帳戶接受度愈來愈高。以永豐銀行的「大戶DAWHO數位帳戶」為例，上市才4個月，截至10月底止，大戶數位帳戶開戶數為17萬戶，新增台外幣存款金額逾160億元台幣，預估年底將可達20萬戶。

永豐銀行表示，大戶DAWHO整合存款、信用卡、外匯、基金與 ibrAin 智能理財五大功能，提供新台幣100萬以內活期存款利率1.1%、申購指定基金手續費 0 元、專屬信用卡享國內2%與國外3%，及指定通路最高加碼至8%現金回饋無上限等優惠。

永豐銀行還進一步攜手永豐金證券，推出「大戶投」，首創線上交割。永豐銀行指出，只要是大戶DAWHO的客戶，即日起可立即開立證券帳戶並綁定為交割戶，全程數位化整合，可直接於線上約定證券交割，也能維持原有數位帳戶的優惠。

因應金融服務數位轉型潮流，一銀推出「iLEO 信用卡」，刷卡消費高達5%現金回饋...
因應金融服務數位轉型潮流，一銀推出「iLEO 信用卡」，刷卡消費高達5%現金回饋，提供3期0利率與悠遊卡自動加值5%回饋等多重回饋，並搭配卡面設計炫彩可愛的小粉獅。圖／一銀提供
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數位帳戶信用卡永豐銀行

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