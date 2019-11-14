香港秋燈展 亮星光電專業照明解決方案 驚豔國際買主
【台北訊】亮星光電致力於提供客戶專業LED燈具及客製化服務，發展高端LED照明系統，積極拓展海外市場。此次香港秋燈展，展出多項專業照明產品，包括吊燈、軌道燈、工礦燈等。
亮星執行董事唐岳義表示本次展出工業照明解決方案，是利用結構設計、光學設計及散熱技術，在有限的燈具中置入最多的LED顆粒數，因此亮星光電的燈具可以掛到12米高度，照明效果不會因高度而打折，在大空間的運用更具彈性。因具有彈性製造以及高性價比的優勢，工業以及商業照明解決方案深受歐美以及南美等國際市場喜愛；近年來，亮星也積極開發家居照明市場，希望把整套的LED解決方案帶入家居照明。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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國際專業買主重視空間照明的效能表現與差異化，亮星產品呈現新品細版線條燈防眩指數低於1，每瓦流明搭配歐司朗光源可以達到每瓦115流明，2019香港秋燈展期間展示新產品可提供明裝和吊裝二用，只需透過配件轉換即可給客人提供多一種安裝選擇產品，寬度為23mm、高度為45mm、驅動內置等在業界技術算是超前的產品，比起現有產品寬度33mm，高度75mm以上的產品性價比提高不少。
唐岳義對於本屆香港燈展會展出效果非常滿意，是因其位於整個大亞太的核心位置，不僅鄰近東南亞與台灣，更有來自歐、美等多國專業買主，展會人潮與買主質量穩定提升，接到多筆詢問。(黃偉修)
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