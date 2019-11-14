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不滿國民黨不分區立委名單 他今天真的要去跳海了

新台幣開盤 貶值1.7分

2019-11-14 09:18經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新台幣今（14）日早盤以30.520元兌1美元，貶值1.7分開出。

周三美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會的證詞指出，在經濟沒有實質惡化的情況下，利率會保持不變；美元指數上揚，美元兌歐元匯率也上漲。

新台幣周四早盤貶值開出，目前則止貶，來到30.500元價位。

新台幣美國聯準會520

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