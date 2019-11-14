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國泰證券 獲國家品牌玉山獎企業及產品雙項大獎

2019-11-14 08:32經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

國泰證券連續三年榮獲國家品牌玉山奬專業肯定，今年榮獲「傑出企業類」及「最佳產品類─國證e櫃台App」兩大獎項，其中，傑出企業類更榮獲「全國首獎」，在眾多出色企業中脫穎而出。

國泰證券感謝國家品牌玉山獎主辦單位—中華民國國家企業競爭力發展協會的肯定與青睞，未來亦將持續打拼奮鬥，塑造企業優質競爭力。國泰證券總經理周冠成親自蒞臨受獎，他表示，「國泰證券全力推動數位轉型，以創新數位證券服務突破固有框架，展望未來持續競爭的產業環境，國泰證券有信心在優秀專業的團隊一同努力下，締造產業新局面。」

由於各項業務均衡推展，經營績效穩健成長，國泰證券奪得國家品牌玉山獎「傑出企業類-全國首獎」實至名歸，累計今年前九月複委託成交金額3,848億元，市占率20.75%，遙遙領先國內證券商同業；同時，於2017年8月、兩年多前全新設立的敦南分公司，該分公司以數位運營之方式進行台股經紀業務的推展，至今，在台股經紀市占率已位居前十分之一，正式於全台891家證券商據點，搶進前九十名。

國泰證券認為，透過敦南分公司的經營成效，可初步獲知以全新數位營運模式服務台股經紀客戶，為一條可行之路，未來亦將持續投注心力，壯大集團在數位證券版圖的影響力。

國泰證券今年再以「國證e櫃台App」榮獲國家品牌玉山獎最佳產品類肯定，「國證e櫃台App」為一款提供整合服務的App，舉凡各項申辦業務，密碼、憑證、簽署及個資修改等常見需求，都能在「國證e櫃台App」上e指就能輕鬆搞定。

國泰證券以客戶需求做為服務的依據，從投資人投資旅程的最源頭「開戶」到「交易」，再到後端的「服務」等，皆提供相對應解決客戶痛點的行動服務，而「國證e櫃台App」的推出正是為了直接解決慣用行動裝置的股票族，在交易過程中所產生各式各樣服務需求，大大降低必須在各個App之間切換使用的困擾。

此外，「國證e櫃台App」更結合多項券商新服務，例如：線上開戶、信用開戶、股票出借、股票貸款、台股定期定額及複委託定期定股等，投資人都能透過「國證e櫃台App」完成申請，無需重複登入多個系統，輕鬆完成投資商品一站購足。

國泰證券榮獲國家品牌玉山獎傑出企業類全國首獎及最佳產品類兩項大獎，國泰證券周冠成...
國泰證券榮獲國家品牌玉山獎傑出企業類全國首獎及最佳產品類兩項大獎，國泰證券周冠成總經理（右）與黃凱琳副總（左）一同領獎。 圖／國泰證券提供
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國泰證券榮獲國家品牌玉山獎傑出企業類全國首獎及最佳產品類兩項大獎，國泰證券周冠成...
國泰證券榮獲國家品牌玉山獎傑出企業類全國首獎及最佳產品類兩項大獎，國泰證券周冠成總經理（右）自副總統陳建仁（左）手中接過獎座。 圖／國泰證券提供
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