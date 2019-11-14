國泰證券 獲國家品牌玉山獎企業及產品雙項大獎

2019-11-14 08:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



國泰證券連續三年榮獲國家品牌玉山奬專業肯定，今年榮獲「傑出企業類」及「最佳產品類─國證e櫃台App」兩大獎項，其中，傑出企業類更榮獲「全國首獎」，在眾多出色企業中脫穎而出。

國泰證券感謝國家品牌玉山獎主辦單位—中華民國國家企業競爭力發展協會的肯定與青睞，未來亦將持續打拼奮鬥，塑造企業優質競爭力。國泰證券總經理周冠成親自蒞臨受獎，他表示，「國泰證券全力推動數位轉型，以創新數位證券服務突破固有框架，展望未來持續競爭的產業環境，國泰證券有信心在優秀專業的團隊一同努力下，締造產業新局面。」

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由於各項業務均衡推展，經營績效穩健成長，國泰證券奪得國家品牌玉山獎「傑出企業類-全國首獎」實至名歸，累計今年前九月複委託成交金額3,848億元，市占率20.75%，遙遙領先國內證券商同業；同時，於2017年8月、兩年多前全新設立的敦南分公司，該分公司以數位運營之方式進行台股經紀業務的推展，至今，在台股經紀市占率已位居前十分之一，正式於全台891家證券商據點，搶進前九十名。

國泰證券認為，透過敦南分公司的經營成效，可初步獲知以全新數位營運模式服務台股經紀客戶，為一條可行之路，未來亦將持續投注心力，壯大集團在數位證券版圖的影響力。

國泰證券今年再以「國證e櫃台App」榮獲國家品牌玉山獎最佳產品類肯定，「國證e櫃台App」為一款提供整合服務的App，舉凡各項申辦業務，密碼、憑證、簽署及個資修改等常見需求，都能在「國證e櫃台App」上e指就能輕鬆搞定。

國泰證券以客戶需求做為服務的依據，從投資人投資旅程的最源頭「開戶」到「交易」，再到後端的「服務」等，皆提供相對應解決客戶痛點的行動服務，而「國證e櫃台App」的推出正是為了直接解決慣用行動裝置的股票族，在交易過程中所產生各式各樣服務需求，大大降低必須在各個App之間切換使用的困擾。