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外資行情正熱 ETN脫穎而出

2019-11-14 07:24經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

外資連續買超22天，創下十年以來最長連買紀錄，累計今年買超達1,903億元，激勵指數不斷刷新29年新高，永豐金證券表示，台股多頭格局持續，在聯準會如期降息且中美貿易戰的轉單效應下，資金行情持續發燒，除了題材性及基本面強勁的個股外，投資一籃子股票概念的ETN指數型產品表現值得注意。

根據金管會統計，10月外資淨匯入42.82億美元，創21個月單月最高淨匯入紀錄，截至今年至10月底，外資累計淨匯入2,066.26億美元，永豐金證券指出，美國聯準會如期降息，熱錢流入市場，加上台商回流、高殖利率、選舉行情等利多匯聚，吸引外資持續回補台股。

永豐金證券表示，中美恢復貿易談判以來，8月底外資恢復買超，9月買超897億元，10月再加碼1,247億元，外資今年以來累計買超1,903億元；與去年貿易戰開打外資當年度賣超台股3,580億元相較，還有回補空間；此外、回顧金融海嘯後外資曾連續買超台股7個月達4,500億元；歐債危機過後買超4個月1,865億元；2014年大尺寸iPhone6上市外資連續買超6個月，金額達3,545億元，顯示目前外資買超台股的規模仍未達高水位。

永豐金證券指出，外資在過去多頭波段行情的回補期間長達4至7個月，目前買超僅2個月，投資人追隨外資的腳步仍是目前不錯的操作策略，ETN兼具分散風險及掌握多頭行情的雙重優勢，十檔ETN各擁題材，從4月底截至11月12日止，漲幅前三名為兆豐電菁英30N（020004）、永豐外資50N（020005）、富邦特選蘋果N（020000），其中，永豐外資50N為目前當紅的外資概念股，漲幅超過一成更勝大盤加權報酬指數，其他兩檔則為科技股題材。

永豐金證券分析指出，ETN涵蓋連結指數多元可以分為五大題材類型，包括外資概念、科技電子、高股息、中國概念以及以市值為考慮的大型與中小型類股，4月底至目前，10檔中有9檔為正報酬表現不斐。

外資台股

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