兆豐前董座蔡友才勝訴 金管會：等收到判決書再評估
2019-11-13 19:38
聯合報 記者戴瑞瑤
／即時報導
因兆豐遭罰美重罰57億元，金管會在2016年解除兆豐銀前董事長蔡友才職務。蔡友才不服提告，最高行政法院今判蔡友才勝訴，全案確定。金管會銀行局局長邱淑貞表示，目前還沒有收到判決書，等收到判決書後，看判決的具體理由再進行後續評估。
兆豐銀紐約分行2015年遭美國紐約州金融服務署重罰57億元，前兆豐銀董事長蔡友才在消息曝光前自行請辭，但金管會認為蔡友才未盡監督之責，2016年9月對蔡友才祭出解職處分，依照規定被解職處分者5年內不得重回金融圈。
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蔡友才後來不服提起行政訴訟，台北高等行政法院6月28日判金管會敗訴，金管會7月23日再提起上訴，今最高行政法院判決金管會敗訴。
此案創下銀行局敗訴首例，金管會在7月23日上訴後曾發布聲明指出，若依台北高等行政法院的判決理由，以後銀行負責人只要在被金管會解職前先辭去職務，就可能規避行政處分，如此恐影響金管會監理，因此決議上訴。
如今最高行政法院判金管會敗訴，若金管會最終決議撤銷蔡友才的解職處分，將無法限制蔡友才5年內不得重返金融圈。
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