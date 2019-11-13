兆豐前董座蔡友才勝訴 金管會：等收到判決書再評估

2019-11-13 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



兆豐銀行2016年遭美國DFS裁罰1.8億美元案，金管會解除包括兆豐金前董事長蔡友才等6名兆豐高層職務。蔡友才不服遭解除兆豐金董事職務而提告，一審獲勝訴；案經金管會上訴，最高行政法院維持原審見解，今駁回上訴確定。 報系資料照片 分享 facebook

因兆豐遭罰美重罰57億元，金管會在2016年解除兆豐銀前董事長蔡友才職務。蔡友才不服提告，最高行政法院今判蔡友才勝訴，全案確定。金管會銀行局局長邱淑貞表示，目前還沒有收到判決書，等收到判決書後，看判決的具體理由再進行後續評估。

兆豐銀紐約分行2015年遭美國紐約州金融服務署重罰57億元，前兆豐銀董事長蔡友才在消息曝光前自行請辭，但金管會認為蔡友才未盡監督之責，2016年9月對蔡友才祭出解職處分，依照規定被解職處分者5年內不得重回金融圈。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡友才後來不服提起行政訴訟，台北高等行政法院6月28日判金管會敗訴，金管會7月23日再提起上訴，今最高行政法院判決金管會敗訴。

此案創下銀行局敗訴首例，金管會在7月23日上訴後曾發布聲明指出，若依台北高等行政法院的判決理由，以後銀行負責人只要在被金管會解職前先辭去職務，就可能規避行政處分，如此恐影響金管會監理，因此決議上訴。

如今最高行政法院判金管會敗訴，若金管會最終決議撤銷蔡友才的解職處分，將無法限制蔡友才5年內不得重返金融圈。