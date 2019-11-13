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兆豐前董座蔡友才勝訴 金管會：等收到判決書再評估

2019-11-13 19:38聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

兆豐銀行2016年遭美國DFS裁罰1.8億美元案，金管會解除包括兆豐金前董事長蔡...
兆豐銀行2016年遭美國DFS裁罰1.8億美元案，金管會解除包括兆豐金前董事長蔡友才等6名兆豐高層職務。蔡友才不服遭解除兆豐金董事職務而提告，一審獲勝訴；案經金管會上訴，最高行政法院維持原審見解，今駁回上訴確定。 報系資料照片
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因兆豐遭罰美重罰57億元，金管會在2016年解除兆豐銀前董事長蔡友才職務。蔡友才不服提告，最高行政法院今判蔡友才勝訴，全案確定。金管會銀行局局長邱淑貞表示，目前還沒有收到判決書，等收到判決書後，看判決的具體理由再進行後續評估。

兆豐銀紐約分行2015年遭美國紐約州金融服務署重罰57億元，前兆豐銀董事長蔡友才在消息曝光前自行請辭，但金管會認為蔡友才未盡監督之責，2016年9月對蔡友才祭出解職處分，依照規定被解職處分者5年內不得重回金融圈。

蔡友才後來不服提起行政訴訟，台北高等行政法院6月28日判金管會敗訴，金管會7月23日再提起上訴，今最高行政法院判決金管會敗訴。

此案創下銀行局敗訴首例，金管會在7月23日上訴後曾發布聲明指出，若依台北高等行政法院的判決理由，以後銀行負責人只要在被金管會解職前先辭去職務，就可能規避行政處分，如此恐影響金管會監理，因此決議上訴。

如今最高行政法院判金管會敗訴，若金管會最終決議撤銷蔡友才的解職處分，將無法限制蔡友才5年內不得重返金融圈。

金管會蔡友才兆豐銀

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