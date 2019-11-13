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兆豐案最高行政法院判贏 蔡友才：相信司法、心無罣礙

2019-11-13 19:30經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

兆豐銀行2016年遭美國DFS裁罰1.8億美元案，金管會解除包括兆豐金前董事長蔡...
兆豐銀行2016年遭美國DFS裁罰1.8億美元案，金管會解除包括兆豐金前董事長蔡友才等6名兆豐高層職務。蔡友才不服遭解除兆豐金董事職務而提告，一審獲勝訴；案經金管會上訴，最高行政法院維持原審見解，今駁回上訴確定。 報系資料照片
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兆豐案，最高行政法院今（13）日晚間判決金管會敗訴、兆豐國際商業銀行前董事長蔡友才勝訴。蔡友才表示，相信司法，心無罣礙。必要會將整個兆豐事件寫成一本書，以昭公信，維護自己一生的人格與名譽。

蔡友才說：「感謝司法還我第二個清白，我會繼續奮戰下去，維護我的人格跟名譽」。他解釋，第一個清白指先前台北高等行政法院判他勝訴，如今最高行政法院又判他勝訴，為第二個清白。

蔡友才目前在某教育基金會擔任義工，全力準備訴訟事宜。

蔡友才的友人表示，金管會為了對於論壓力有所交代，以兩種似是而非的理由，把責任全部推到蔡友才身上。

一是未即時派員與紐約金檢局溝通。當時蔡友才的團隊認為，應該改善有具體進度後再溝通。這點獲得行政法院採納。

二是沒有即時報告董事會。蔡友才方面以紐約金檢局之前的報告並沒有提到要罰款，也沒有提到須即時提報董事會，且依規定六個月內提報董事會即可做為抗辯。這點也獲得行政法院採納。

友人表示，蔡友才任職兆豐銀行總經理與董事長期間，創下每年稅前盈餘300多億元的新高紀錄，每股稅前盈餘達到3塊多，看到優秀的國際銀行家被這樣追殺，不勝唏噓。

蔡友才兆豐案金管會

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