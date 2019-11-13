車險「營業機車附加條款」 外送員接單送餐有保障

2019-11-13 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



外送員近來不斷增加，街頭四處可見外送員忙著送餐。 報系資料照／記者胡蓬生攝影 分享 facebook

台灣在外送商機蓬勃發展，隨處可見外送員穿梭在街巷中送餐，路途中發生交通事故的機率更是大大增加。因應眾多外送員的投保需求，富邦產險推出「營業機車附加條款」，提供外送員全方位保險保障，外送員可以更安心且有保障地騎乘機車接單送餐，降低騎乘風險。

根據勞動部職安署資料顯示，截至2019年10月外送員人數約有4萬5000人。依照現行自用汽車保險定型化契約規範，如因出租或作為收受報酬載運乘客或貨物等類似行為，屬於不保事項。

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換言之，外送員騎乘機車接單送餐時若發生車輛毀損或第三人的責任事故，將無法獲得保險理賠。

為解決外送員的保險缺口及便利投保，富邦產險開發推出營業機車附加條款，並率先於官網提供機車外送員線上投保。富邦產險表示，只要在網路投保時勾選附加營業機車附加條款，即可完成車體損失與對第三人責任的保險規畫，同時享有任意險保費九折的優惠。

以男性外送員35歲(任意等級4)為例，若投保第三人責任險保額每一人體傷死亡200萬、每一事故給付上限400萬、每一事故財損上限30萬，年保費為2232元，平均每天只要6元，外送員即可擁有實質保障。

富邦產險建議，除投保強制險與第三人責任險外，「駕駛人傷害險」也是機車族必備的保障。駕駛人傷害險對於天雨路滑、路面不整、閃避車輛等非兩車事故造成的自摔或體傷，提供每人最高200萬元的死亡及失能保險金，以及20萬元的體傷保險金，可讓肉包鐵的機車族降低事故發生後產生的醫療負擔。

富邦產險表示，隨著社會發展與民生趨勢不斷前行，在市場消費行為與新興行業的轉變下，保險公司也會持續不斷地規畫符合不同行業各族群適用的保險商品。