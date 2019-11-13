親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

迪士尼的轉變：從女人為難女人到姐妹情誼

馬英九批蔡不配談民主 謙卑說是「令人噴飯的笑話」

車險「營業機車附加條款」 外送員接單送餐有保障

2019-11-13 17:27聯合報 記者沈婉玉／即時報導

外送員近來不斷增加，街頭四處可見外送員忙著送餐。 報系資料照／記者胡蓬生攝影
外送員近來不斷增加，街頭四處可見外送員忙著送餐。 報系資料照／記者胡蓬生攝影
分享

台灣在外送商機蓬勃發展，隨處可見外送員穿梭在街巷中送餐，路途中發生交通事故的機率更是大大增加。因應眾多外送員的投保需求，富邦產險推出「營業機車附加條款」，提供外送員全方位保險保障，外送員可以更安心且有保障地騎乘機車接單送餐，降低騎乘風險。

根據勞動部職安署資料顯示，截至2019年10月外送員人數約有4萬5000人。依照現行自用汽車保險定型化契約規範，如因出租或作為收受報酬載運乘客或貨物等類似行為，屬於不保事項。

換言之，外送員騎乘機車接單送餐時若發生車輛毀損或第三人的責任事故，將無法獲得保險理賠。

為解決外送員的保險缺口及便利投保，富邦產險開發推出營業機車附加條款，並率先於官網提供機車外送員線上投保。富邦產險表示，只要在網路投保時勾選附加營業機車附加條款，即可完成車體損失與對第三人責任的保險規畫，同時享有任意險保費九折的優惠。

以男性外送員35歲(任意等級4)為例，若投保第三人責任險保額每一人體傷死亡200萬、每一事故給付上限400萬、每一事故財損上限30萬，年保費為2232元，平均每天只要6元，外送員即可擁有實質保障。

富邦產險建議，除投保強制險與第三人責任險外，「駕駛人傷害險」也是機車族必備的保障。駕駛人傷害險對於天雨路滑、路面不整、閃避車輛等非兩車事故造成的自摔或體傷，提供每人最高200萬元的死亡及失能保險金，以及20萬元的體傷保險金，可讓肉包鐵的機車族降低事故發生後產生的醫療負擔。

富邦產險表示，隨著社會發展與民生趨勢不斷前行，在市場消費行為與新興行業的轉變下，保險公司也會持續不斷地規畫符合不同行業各族群適用的保險商品。

保險金產險富邦外送員

相關新聞

星展銀行年底前裁撤全台ATM 待金管會同意

2019-11-13 15:24

印度、澳洲ATM縮減中 台灣密度全球之冠

2019-11-13 13:55

無現金時代來臨 ATM將走入歷史？

2019-11-13 13:53

UUPON數據分析：四成民眾搞不懂純網銀是啥

2019-11-13 11:34

元大銀行獲「台北市績優健康職場評選」第四名

2019-11-13 07:12

元大證券榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品」全國首獎

2019-11-13 07:12

金管會擬管賣保單佣金 防銀行不當勸誘民眾借錢買保單

2019-11-13 07:11

協助青年購屋 土銀將推「前低後高」型房貸

2019-11-12 23:57

永豐金 前三季賺贏去年

2019-11-12 23:57

金融界唯一 一銀奪環保巨擘獎

2019-11-12 23:55

國家品牌玉山獎 台壽連三年獲殊榮

2019-11-12 23:54

國家品牌玉山獎 南山拿下四項大獎

2019-11-12 23:54

前低後高 土銀擬推階梯式房貸

2019-11-12 23:51

土銀社會福利公益信託捐贈1.4億元 1800人受益

2019-11-12 21:53

銀行授信部門賣保單 保險局擬禁止拿佣金

2019-11-12 19:13

新光銀行東京奧運主題簽帳金融卡 精彩上市

2019-11-12 18:21

元大期 奪鑽石、國家品牌玉山雙項大獎

2019-11-12 17:47

台灣人壽 蟬聯國家品牌玉山獎全國首獎

2019-11-12 17:45

加油不用帶卡 中油Pay今宣布上線

2019-11-12 16:22

協助青年購屋 土銀將推「前低後高」型房貸還款方案

2019-11-12 15:05

校園證券投資智慧王 報名延長至15日

2019-11-12 14:36

中油中信合推「中油Pay」 儲值再加油最高回饋8.8%

2019-11-12 13:16

康和證券集團 獲2019年國家品牌玉山獎六大獎

2019-11-12 12:53

金管會挺永續 推綠債市場

2019-11-10 23:22

網銀前哨戰 消金大行優利搶客

2019-11-09 23:44

銀行高額補貼消金... 當心傷獲利

2019-11-09 23:38

數位理財通／網購神卡PK 回饋金拿好拿滿

2019-11-09 00:13

數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

2019-11-07 09:00
看更多

熱門文章

銀行授信部門賣保單 保險局擬禁止拿佣金

2019-11-12 19:13

星展銀行年底前裁撤全台ATM 待金管會同意

2019-11-13 15:24

大聯大買文曄 啟動敵意併購

2019-11-13 00:34

台積加大南科投資 砸兆元建廠

2019-11-12 23:28

台大風險中心：電價不可再凍漲 6%才能反映成本

2019-11-13 00:23

農民年金擬參考勞退新制 農民、政府一起存老本

2019-11-12 22:36

無現金提早來臨 這家銀行年底全面移除ATM

2019-11-13 14:10

金管會擬管賣保單佣金 防銀行不當勸誘民眾借錢買保單

2019-11-13 07:11

台泥前三季每股賺3.24元 法人看好全年再創新高

2019-11-12 22:26

國巨砸500億元 併美被動元件商

2019-11-13 00:40

台積電投資台南1.15兆將陸續完工 帶來近萬工作機會

2019-11-12 18:19

國巨併美商 大摩看好四個效益

2019-11-12 23:40

精測發豪語 獲利將再創高

2019-11-13 00:35

國巨500億併購基美 將拿下MLCC市占第3

2019-11-13 00:26

台積電第3季每股配息2.5元 明年3月19日除息

2019-11-12 19:03

土增稅重購退稅 有三要件

2019-11-12 23:17

溢價七成 日本住友入股華德

2019-11-13 00:25

京華城熄燈倒數 21年前老相片勾起眾人回憶

2019-11-13 12:15

卓永財：機械業下季迎春燕

2019-11-13 00:30

大聯大買文曄 打開心結…考驗彼此智慧

2019-11-12 23:40

協助青年購屋 土銀將推「前低後高」型房貸

2019-11-12 23:57

太陽能大廠元晶科技和勞工簽訂團協 勞資爭議暫落幕

2019-11-13 12:21

大聯大買文曄 法人：對雙方有利

2019-11-12 23:40

和碩營收 拚連六年破兆

2019-11-13 00:24

大潭7號機延役到2022年 罕見環評半小時火速通過

2019-11-13 16:04

靜待川普談話 新台幣高檔整理升1.3分

2019-11-12 18:22

台泥 砸41億建太陽能廠

2019-11-12 23:24

首座離岸風場 「海洋風電」完工

2019-11-13 00:24

台電前九月虧損84億 台電：因天然氣發電比例增

2019-11-13 14:43

中油Pay上線 加油支付新選擇

2019-11-13 00:02

大潭7號機展延 環評大會不到半小時光速過關

2019-11-13 14:38

永豐金 前三季賺贏去年

2019-11-12 23:57

京站周年慶20日登場 柯愫吟：小碧潭據點12月底開幕

2019-11-12 21:45

UUPON數據分析：四成民眾搞不懂純網銀是啥

2019-11-13 11:34

HTC與Binance合作 推出EXODUS 1聯名加密手機

2019-11-12 21:23

國巨併購基美 陳泰銘：原來蛋糕上奶油這麼甜美

2019-11-12 20:32

蔡總統：打造亞洲綠能中心

2019-11-12 23:29

國巨併美商 陳泰銘嘗到「奶油」的甜美

2019-11-12 23:40

全家 前三季EPS 6.04元

2019-11-13 00:24

「GT-R之父」水野和敏將離開納智捷 華創日本月底解散

2019-11-12 20:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top