跨行金融系統將於16日凌晨 辦理應變演練作業

2019-11-13 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



為提升跨行金融資訊系統的服務品質及應變能力，財金公司謹訂於11月16日(六)凌晨辦理「跨行金融資訊系統應變演練」，本次計畫性演練假設情況是財金公司主中心兩套互為備援的「跨行金融資訊系統」同時發生異常，而各金融機構系統正常運作時，需將「跨行金融資訊系統」緊急切換至異地備援中心營運，藉以驗證以下各項情境：

(一)當緊急狀況發生時，由異地備援中心接管系統的作業程序與時間。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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(二)在主、備中心系統服務切轉的過程中，各金融機構的系統及網路都能自動連接至正確的服務中心，並且順暢運作、無需人工介入。

(三)主、備中心系統服務切轉，金融機構間帳務運作正確。

(四)不論由備援中心自主中心接管服務，或由主中心自備援中心接管服務，接管後均能正確及順暢的提供各項跨行服務。

以往「跨行金融資訊系統應變演練」都是以測試系統進行仿真模擬演練，為期更為精進，財金公司歷經兩年的規劃與演練，今年度首次以營運系統進行實機演練，以提升及驗證「跨行金融資訊系統」服務品質與應變能力。

此外，為了讓民眾及金融機構的影響降至最低，本次演練特於本周六(11月16日)凌晨交易離峰時段辦理。其中第一階段預計於凌晨01:30啟動，將「跨行金融資訊系統」由主中心切轉至備援中心接管，並提供服務；第二階段預計於同日凌晨04:30啟動，將「跨行金融資訊系統」由備援中心切轉回主中心接管，並提供服務。

主、備中心系統服務切轉期間，預期將各暫停跨行服務15~30分鐘，以辦理各項跨行服務驗證，必要時得適度延長，同時段各金融機構服務不受影響，亦即各金融機構仍可全時提供民眾自行服務，本次演練期間，民眾如有提領現金等需求，請選擇開戶銀行ATM辦理。

演練期間，如遇不可抗力或非預期事件，致需變更或啟動緊急應變計畫，將另案通知金融機構，並透過網站周知民眾。民眾如有跨行服務相關問題，可撥打財金公司客服專線(02)2630-1222，或向往來金融機構洽詢。