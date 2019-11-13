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第三屆資誠CSR影響力獎 永豐銀奪金

2019-11-13 16:18經濟日報 記者程士華／即時報導

資誠永續發展服務公司與坎城國際創意節台灣官方代表共同主辦的第三屆「資誠CSR影響力獎」排名近日揭曉，金銀銅獎分別由永豐商業銀行、家樂福文教基金會及國泰人壽摘下。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺表示，觀察今年參賽影片，發現企業對永續發展的定義正在轉變中，永續發展早已從過去企業的公益活動和捐贈轉型，開始從從核心本業出發、重新設計生產流程、產品銷售或提供服務，讓企業在追求獲利的同時，也能自然同步創造共益的影響力，帶動消費者、利害關係人以及投資者對企業的認同。

第三屆資誠CSR影響力獎獲獎作品中，奪得金獎為永豐商業銀行「台北漁產的深夜脈動」專案，以明快流暢的敘事脈絡，透過影片呈現永豐銀行以金融業專長，克服過往經營傳統產業業務的挑戰，改變經營現況；獲銀獎的家樂福文教基金會，透過零售量販通路的力量，結合帶動供應鏈一起提供給消費者良好健康的福祉；銅獎得主國泰人壽以「大樹揪健康」專案，呈現創新專案模式，從內部員工關係經營，再將影響力外溢到外部利害關係人。

李宜樺強調，資誠期待透過每年CSR影響力獎的評選、論壇的發表與交流，帶動企業及社會不僅從本身核心能力出發，投身可以創造社會影響力的活動，也能透過拍攝影片記錄CSR社會參與的實際作為，以影片說故事的方式，散播並擴大影響力。

資誠國泰人壽

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