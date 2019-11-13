金融科技拚創新 中國跑第一、亞太亮眼
KPMG創新金融科技團隊與H2金融科技投資公司今(13)日共同發佈第六屆《FinTech100金融科技創新者報告》（2019 FinTech100），報告發現，中國大陸持續在金融科技領域呈現領先地位，「螞蟻金服」蟬連排名第一位，前十名除了三間來自英、美的企業之外，其餘皆來自大陸、新加坡、印度、印尼亞洲企業。
KPMG表示，排名評選依據綜合指標，包括平均年度募資金額、近期募資比率、地區分散性、產業多樣性，以及產品、服務與商業模式的創新程度等。入選FinTech100的創新金融科技公司來自全球29個國家、服務全球超過25億人口的營運規模，結合創新科技，已成為改變市場的主要動力，陸企「螞蟻金服」連續數年蟬連報告評選第一名，就是最佳範例之一。
報告顯示，2019年市場對金融科技的投資仍維持正向，繼續推動此領域的成長，百大金融企業在過去12個月的募資金額已達180億美元以上，且募資金額超過1億美元的企業共計32間，募資能力更勝前二年表現，前十大公司的平均募資金額超過12.5億美元，參與投資者不乏知名國際巨頭，如紅杉資本、軟體銀行、Alphabet（Google母公司）、西班牙外換銀行（BBVA）、騰訊等。
報告指出，全球金融科技市場規模持續增長，且各領域地區發展更加多元，支付與借貸服務公司合計共42間，較去年減少12間，但依然為最受注目的類別。財富管理與投資由去年的14間增加至19間，而保險業則由12間增加至17間，純網路銀行(Neo-bank)為9間，而提供綜合服務的共計13間。
KPMG安侯建業聯合會計師事務所金融服務產業主持會計師吳麟表示，目前國際金融科技發展趨勢依然是以銀行相關服務為主，台灣國內金融科技的發展與國際趨勢相似，短期國內金融科技發展以銀行為主的趨勢尚不會改變。
吳麟認為，純網銀和開放銀行將使銀行業更為競爭，同時金融科技新創公司發展的機會增加，而掌握資料開放權力的消費者，在競爭提高之下，應可獲得更佳的服務，雖然目前國內金融科技新創尚未全面躍上國際舞台，但政府和金融相關業者在推動金融創新皆相當努力，未來加入保險等其它金融業服務，走向開放金融的機率將相當高，對本土金融科技公司擴大發展應會更加有利。
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