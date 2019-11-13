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星展銀行年底前裁撤全台ATM 待金管會同意

2019-11-13 15:24聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

為因應數位化與台灣ATM高度密集，星展銀行證實年底前撤掉全台的ATM。 報系資料...
為因應數位化與台灣ATM高度密集，星展銀行證實年底前撤掉全台的ATM。 報系資料照／記者孫中英攝影
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星展銀行今天證實年底前撤掉全台的ATM，主要是為因應數位化與台灣ATM高度密集的情況。據金管會銀行局統計，截至今年8月底，星展在全台有40台ATM。銀行局表示，依照規定銀行裁撤ATM必須經金管會同意。

星展銀行今證實，年底前將裁撤全台所有ATM。星展銀行表示，現在星展的ATM都是設立在分行裡面，裁撤掉之後客戶來是可以臨櫃辦理存提匯款，對客戶沒有太大影響。這次決定裁撤，主要是為了發展數位化，且台灣ATM密度是全球最高。

但星展強調，未來客戶可以在其他銀行ATM跨行提款，因此星展在提款上給予更大優惠，將所有客戶的每月跨行提款免費次數全體拉高到15次，相信對客戶來說會更優惠。

根據銀行局統計，截至今年8月底星展銀行在全台有40台ATM，每月交易次數約19.7萬次，每月交易金額約43.9億元。銀行局副局長莊琇媛表示，不管是外銀還是本國銀行若要裁撤ATM，必須向金管會申請且經金管會同意，目前正在了解星展銀是否有提出申請。星展銀則表示，已有依照規定向金管會提出申請。

ATM金管會星展銀行

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