OVER-ATM？這些原因讓ATM消失中
星展銀行（台灣）全面撤出ATM，凸顯台灣37家銀行，不但有Overbanking狀況，可能也出現「OVER-ATM」的問題，甚至造成台灣行動支付推動不易。
根據銀行業者表示，建置一台ATM從機器本身成本，依據機種規格、大小和功能不同，每台大約50~70萬元，每個月保全成本約5,500元，這包括保全 、運鈔和補鈔；另外就是一台機器保固期之後的保養費，一年約為建置成本的5~10%，至少2萬至2.5萬元起跳。
因此銀行「養」一台ATM花費成本不低，銀行坦言ATM並不是一個獲利的產品，但卻是分行的延伸，可以克服時間與空間障礙，提供客戶更便利的服務，設立目的不在獲利，而在提供更完整的金融服務平台。
ATM獲利來源取決於被利用度，當使用程度越高，就會有更多跨行提領轉匯等手續費收入，不但可以攤提ATM的成本，甚至還可以獲利。因此設立在便利商店、捷運站等人潮多，使用度高的ATM，比設立在分行的ATM會賺錢 。
國際上也有部分國家ATM正逐步消失中 ，只是消失的原因不同。澳洲由於無現金交易迅速增長，加上廢除ATM跨行取款手續費，澳洲四大銀行自2017年起紛紛撤走ATM，其中一家銀行甚至在某一年度內就減少了四分之一的ATM。
印度仍是個高度使用現金的國家，但是印度的ATM數量卻越來越少，主因印度對於ATM的法規愈趨嚴格，維持這些機器營運的成本愈來愈高，跨行交換費又太低，業者不敷成本，不但降低增設ATM意願，甚至數量越來越少。
銀行表示，國內不只overbanking而且OVER-ATM；根據中央銀行資料，台灣每772人擁有一台ATM，密度居全球之冠，英國1,015人才有一台，印度更是10萬只有22台。
央行表示，2018年全球ATM總計324萬台，較2017年減少1％，是ATM問世52年以來首度下滑，原因包括中國大陸非現金支付發展迅速，美國的銀行減縮分行政策，日本的共享ATM增加，巴西的民眾利用數位管道日增等。
至於ATM會不會消失？央行認為ATM應與時俱進，功能不能只有提款和轉帳，還要搭配行動支付及網路銀行，兩者相輔相成。
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