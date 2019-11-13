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無現金提早來臨 這家銀行年底全面移除ATM

2019-11-13 14:10經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

金融數位化，無現金時代來臨，是否想過有一天連ATM也會被淘汰！星展銀行（台灣）今年底以前全面移除各分行自動提款機ATM，明年起星展的客戶需要提領現金，除了臨櫃辦理，只能借重其他銀行ATM。

政府致力推動行動支付，外銀以具體行動支持。星展銀行表示，星展致力推動無現金化金融服務，將自今年12月2日起陸續移除各分行ATM，並調整自動補摺機服務時間為銀行營業日上午9時至15時30分。

據了解，星展撤離ATM的動作非常迅速，今年底以前全台灣40台ATM就會被全面移除；不過台灣不是星展第一個全面移除ATM的市場，早在2017年中國大陸的星展銀行就沒有ATM了。

星展的ATM皆設在分行據點，並配備補摺機，配合ATM移除，現在只有分行裡面有自動補摺機。因此，星展建議客戶，可隨時透過網路銀行與行動銀行查詢帳戶交易明細，及進行自動化交易 。

星展表示，分行ATM移除後，客戶仍可利用他行ATM進行現金提領，因此自2019年12月1日起，星展將提供更優惠的跨行提款手續費減免，一般銀行客戶無論帳戶類別，均享有每月15筆內免費跨行提款優惠；「星展豐盛理財 」與「星展豐盛私人客戶」則維持每月跨行提款與轉帳各30筆免手續費優惠。

根據金管會資料，截至今年8月底，國內金融機構建置ATM 3萬800台；數位金融時代，使用和獲取現金的方式正在發生迅速轉變，隨著現金使用量的減少，銀行基於成本考量等因素，讓ATM機的數量合理化是可以理解的。

據了解，目前尚未有其他銀行打算跟進移除ATM，星展是國內第一家提供消費金融服務但全面無ATM的銀行。

外銀部分，花旗銀行全省73台ATM，僅有八台設在分行據點以外的地方；渣打銀行全省約200台ATM也是多設在分行據點；花旗和渣打都表示，仍會繼續維持ATM供客戶提款。

ATM星展銀行渣打銀行

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