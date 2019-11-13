證交所印尼招商 台商回響熱

2019-11-13 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



推動台股發展，證交所12日與資誠聯合會計師事務所、元大證券共同赴印尼雅加達等地招商，為當地台商舉行「前進臺灣資本市場說明會」，共計約50多名台商企業代表出席，並對來台籌資表達高度興趣。

據統計，印尼2018年和台灣雙邊貿易總額達89億美金，我國在印尼累積投資金額也達到179億美元，反映印尼與台灣往來密切。

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印尼擁有豐富天然資源，2.7億的人口更居東協之冠，內需市場具成長性，近年在美中貿易戰增添不確定性，戰略地位備受重視。為此證交所攜手國內中介機構共赴印尼招商，為當地台商提供服務。

證交所副總經理陳麗卿表示，許多台商老闆從中小型規模的家庭企業起步，不見得思考過上市籌資，其實上市只是過程，追求永續發展才是目的。選對市場，就如同好的靠山，讓企業制度更完備，人才更充沛，也有助提升形象及充實資本，使後代接班順利運行。

台灣資本市場在國際上為佼佼者，根據WFE統計，台股市值為全球第17，流動性高於香港、新加坡、泰國、印尼、馬來西亞。海外返台上市的第一上市公司，掛牌家數已達74家，產業聚落豐富，同時平均IPO規模有10億元，並有四成第一上市公司進行SPO（再籌資），顯示台股適合中小企業發展。

截至今年10月底，台股中的第一上市公司本益比為16.8倍，累積周轉率138.7%，表現優異。

其中，有8家新南向公司在集中市場掛牌，年底前可望再加入來自柬埔寨的冠星-KY，證交所將持續努力開發新南向案源，協助台商企業茁壯，充實我國資本市場。