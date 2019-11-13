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台企銀10月自結合併盈餘 稅前淨利5.9億元

2019-11-13 11:37經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

臺灣企銀公布2019年10月合併自結稅前淨利5億9,058.9萬元，稅後淨利5億809.1萬元。

今年年1月至10月合併累計自結稅前淨利70億9,190.4萬元，稅後淨利59億769.2萬元；每股稅前盈餘1.04元，每股稅後盈餘0.87元，每股淨值13.30元。

臺灣企銀

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