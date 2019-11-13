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UUPON數據分析：四成民眾搞不懂純網銀是啥

2019-11-13 11:34經濟日報 記者楊文琪／即時報導

台灣金融市場即將風雲變色，純網路銀行來勢洶洶，逼迫傳統銀行業者全面大轉型？擁有全台近400萬會員大數據的UUPON，調查卻發現所謂「金融圈2020年鯰魚效應」，恐怕還是言之過早。

今年7月，金管會核准包括「將來銀行」、「樂天銀行」、「LINE Bank」等三家純網路銀行設立，並將在明年正式營運。不少專家預言，透過純網銀三雄進場，激發市場弱者改變的「鯰魚效應」（Catfish Effect）即將發生。不過，根據UUPON針對全台一萬民會員進行的《銀行金融服務調查》，卻讓「純網銀攻城掠地，逼迫傳統銀轉型求生」的說法受到挑戰；數據證實，還有四成多民眾根本搞不懂什麼是「純網路銀行」，竟連堂堂國家隊「將來銀行」，也有超過七成的受訪者表示「完全不知道」。

即便受到主管機關及專業人士關注，但對於一般消費大眾而言，「純網路銀行」仍然是個相對陌生的產業；尤其是與「傳統銀行提供的行動銀行服務」、「網路銀行帳戶」相較，又該如何讓大眾理解，這些新興金融產業彼此間的不同？UUPON調查點出：台灣純網銀在規劃未來市場版圖前，勢比得先改善消費者對於「品牌理解」的問題。

根據金管會最新公佈資料，截至今年9月底，累計國內數位銀行帳戶已攀升至282.5萬戶，今年共新增131.7萬戶，年增87%；若與去年同期相較，更跳增1.6倍，估計今年各銀行的數位存款帳戶，可望衝破300萬戶大關。

對金融消費者來說，「數位銀行」被視為全面轉型成「純網銀」前的過渡學習期，呈現出逆勢看漲的市場走勢；這樣的現象，也透過UUPON《銀行金融服務消費調查》獲得映證。調查結果顯示，高達六成的消費者，有使用「數位銀行帳戶」的經驗，更以「台新Richart」、「國泰KOKO」、「王道銀行O-Bank」分別居於前三名的市佔率。

有趣的是，當問到受訪者在申辦銀行金融服務時，所優先考慮的條件？「提供更多據點位置」的功能，已經不再是唯一標準，超過五成的受訪者認為，「提供便捷的行動服務」，才是最重要的！

當消費者已經養成習慣，將獲得「便捷流程」的線上金融服務視為基本需求，再進一步詢問「純網路銀行應具備所哪些優點」時，更有超過六成的受訪者，還是選擇「像是行動銀行、數位銀行所能提供的便捷服務」。

雖然「純網路銀行」能提供超越行動銀行、數位銀行等，更新穎的金融整合服務，但包括「結合多元消費通路」、「完善理財規劃」等選項，卻僅僅只有不到三成受訪者重視。在既有行動、數位銀行服務的便捷門檻下，純網銀雖然握有最大的獨家優勢，卻無法引起消費者更多興趣；在期待純網銀掀動金融市場戰前，恐怕還得先釐清「消費者對於其品牌定位」的接受程度。

而關於銀行提供的各項金融服務，超過七成的民眾都有使用信用卡，更有半數受訪者表示，持卡數高達3~5張。此外，擁有10 張以上信用卡的重度使用者，也佔了超過一成的比例。

根據這次調查結果，發現即便如今多元支付工具，已先後搶灘台灣金融市場，但對多數台灣消費者來說，信用卡依然是最愛的金融工具！進一步對比「消費者持卡數」以及「重視的辦卡條件」，發現持卡數較少的消費者，最在乎的辦卡條件是「現金回饋折抵消費」；但越踴躍辦卡的消費者，卻是越在乎「優惠通路多元」，以及「與品牌或業者聯名」，反倒對「現金回饋折抵消費」相對不重視。

此外，若是對比「消費者持卡數」以及「辦卡的資訊來源」，則顯示持卡數越少的消費者，其辦卡資訊來源越仰賴「信用卡業務人員」；持卡數越多的消費者，卻是越傾向「網路社群論壇」、「看新聞報導」等自主行為。

綜合上述，可以推估對於信用卡已被多數台灣民眾擅用，似乎也能夠更聰明的去使用這項金融工具。甚至，觀察持卡數高的重度消費者，不但他們能夠更謹慎評估，信用卡業者是否提供了更長遠、個人化的優惠；在申辦信用卡前，也比較相信「自己主動」蒐集到的辦卡資訊，相對不容易受到業者行銷方案及業務話術給影響。

透過UUPON這次調查，發現不同銀行業者的存戶，在申辦銀行金融服務時各有其重視條件。其中，「玉山銀行」的存戶最在乎的就是「品牌形象良好」；「富邦銀行」的存戶，則是普遍在乎「優惠活動吸引人」；而「台新銀行」的存戶，對於「客戶服務優良」是格外重視。

據次，不但可以一窺消費者選擇銀行的端倪，或許也能夠推究出，消費市場對於各家銀行品牌表現的評比。

UUPON《銀行金融服務調查》取得共1萬名UUPON會員參與，受訪者居住地遍及全台，年齡層也普及為20歲以下，至70歲以上。根據會員分佈達全台之取向，UUPON《銀行金融服務調查》具有相當可信度。

台灣金融市場即將風雲變色，純網路銀行來勢洶洶，逼迫傳統銀行業者全面大轉型？擁有全...
台灣金融市場即將風雲變色，純網路銀行來勢洶洶，逼迫傳統銀行業者全面大轉型？擁有全台近400萬會員大數據的UUPON，調查卻發現所謂「金融圈2020年鯰魚效應」，恐怕還是言之過早。　圖／UUPON提供
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