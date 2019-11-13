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資誠CSR影響力獎 永豐銀、國壽獲獎

2019-11-13 11:17經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

資誠永續發展服務公司與坎城國際創意節台灣官方代表共同主辦的第三屆「資誠CSR影響力獎」揭曉，共有來自金融業、零售業、電信業、科技業等共計九家企業獲得殊榮，金銀銅獎分別由永豐商業銀行、家樂福文教基金會及國泰人壽摘下。

本屆資誠CSR影響力獎以「善用故事力，創造影響力」為核心理念，依據參賽作品的「創意力」、「故事力」以及「影響力」評選；同時依據聯合國2030年永續發展目標（SDGs），鼓勵企業發揮創意，將CSR精神融入核心業務，於參賽作品中展現People（人道關懷）、Planet（環境）、Prosperity（繁榮）、Peace（和平）、Partnership（夥伴關係）五大理念，響應SDGs LIONS獎項鼓勵企業經營應顧及的面向。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺觀察今年參賽影片，發現企業對永續發展的定義正在轉變中，永續發展早已從過去企業的公益活動和捐贈，轉型為從核心本業出發、重新設計生產流程到產品銷售或提供服務等多重環節，讓企業在追求獲利的同時，也能自然同步創造共益的影響力，帶動消費者、利害關係人以及投資者對企業的認同。

金獎為永豐商業銀行「臺北漁產的深夜脈動」專案，以明快流暢的敘事脈絡，透過影片呈現永豐銀行以金融業專長，克服過往經營傳統產業業務的挑戰，改變經營現況，創造最佳效益。

榮獲銀獎為家樂福文教基金會，透過零售量販通路的力量，結合帶動供應鏈一起提供給消費者良好健康的福祉，創造共好的精神，觸及層面廣泛。

銅獎得主為國泰人壽，透過「大樹揪健康」專案，呈現創新專案模式，從內部員工關係經營，再將影響力外溢到外部利害關係人。眾多企業以優質影片，傳播企業響應永續理念與善盡社會責任的成果，並進而透過多媒體的媒介擴及影響力，儼然成為CSR近年的趨勢。

資誠國泰人壽

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