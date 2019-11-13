元富證券 勇奪國家品牌玉山獎最佳產品獎

2019-11-13 07:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



元富證券近年來積極布局數位金融領域，持續推出多項產品、平台與服務，其中，運用AI智能幫助投資人篩選投資標的「智能行動選股APP」尤其深獲好評，自推出迄今屢獲多項專業獎項肯定，中華民國國家企業競爭力發展協會主辦的第16屆國家品牌玉山獎獲頒「最佳產品類」獎項殊榮，由元富證券董事長陳俊宏親自出席領獎，為元富再添一筆榮耀。

國家品牌玉山獎「最佳產品」是為了鼓勵企業研發創新產品與技術，導入新觀念、新技術進而強化企業整體競爭力，並以「品質、品牌、品位」等多面向審核標準進行評選，第14屆時元富證券曾以獨家開發的「小資零股理財平台」獲獎，此次再以「智能行動選股APP」奪得殊榮，對元富證券「智能行動選股APP」以及研發團隊皆為高度肯定。

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