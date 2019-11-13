第五屆期貨鑽石獎盛大登場 國泰金控「鑲金」亮眼

2019-11-13 07:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



台灣期交所舉辦的「第5屆期貨鑽石獎」，經過評審委員們激烈的評選之後，由國泰金控奪下亮眼成績！

國泰人壽連續五年榮獲保險業交易量鑽石獎、國泰投信獲得證券投資信託事業交易量鑽石獎、國泰證券奪期貨市場貢獻鑽石獎，更連三年獲得證券業交易量鑽石獎冠軍的殊榮！其中國泰投信總經理張雍川、國泰證券期貨自營部業務副總經理張育源、國泰人壽投資交易部協理辛穎琪，皆出席頒獎典禮共享榮耀！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

連續五年獲頒保險業交易量鑽石獎，國泰人壽表示，感謝期交所長期致力於與國際市場接軌、開發多元創新商品與完善交易制度，提供台灣投資者更多樣化的選擇，這不僅幫助國內保險業及其他機構法人有更多工具可作策略運用，同時亦能吸引國外投資者的目光。

國泰人壽長期以來在台灣金融市場的發展與成長上，都積極扮演支持與參與者的角色，回顧2019年全球金融大環境，雖然全年都籠罩在中美貿易戰及景氣衰退兩大不確定性因素下，但因FED貨幣政策轉彎，再次吸引熱錢進駐風險性資產，以致全年各市場皆有不錯的表現，其中台灣更是一枝獨秀。

由於大環境並非晴空萬里，明年包含台灣、美國等國家亦都有總統選舉的政治不確定性存在，預期市場未來的波動度仍是有增無減，國泰人壽的投資團隊，將持續善用各種衍生性金融商品策略來提升公司收益、保護客戶資產，以善盡管理責任。

國泰投信獲得期交所肯定，總經理張雍川表示，能獲得證券投資信託事業交易量鑽石獎，代表多元化的產品布局和靈活的策略交易，更能因應瞬息萬變的金融市場，幫助投資人解決實質問題。未來國泰投信將帶著這份殊榮做為向上進步的動力，持續為投資人提供更優質的金融產品與服務，並為台灣資本市場貢獻心力。

國泰證券表示，肯定主管機關持續蓬勃期貨市場不遺餘力發展多樣、多元的國內外期貨商品的用心，國泰證券秉持集團「誠信、當責、創新」的核心價值，靈活運用衍生性商品交易策略，不僅有效控制風險，更提升公司資金運用效率，在瞬息萬變的全球金融市場，創造優異的投資操作績效。未來，國泰證券將持續積極響應主管機關的政策，秉持金融專業及高度市場敏銳度，共同為期權商品發展努力，期許共創市場榮景、使台灣期貨市場在國際間發光發熱。