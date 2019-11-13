元大銀行獲「台北市績優健康職場評選」第四名

2019-11-13 07:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



「透過肌力訓練、營養課程，減少了我的體重、體脂，還改善了長期膝蓋疼痛的問題」參與體重管理班同仁如此回饋，就是這份呵護，使元大銀行獲得台北市衛生局「2109年台北市績優健康職場評選」第四名肯定，成為國內第三家獲得此殊榮之銀行業者。

「誠信、穩健、服務、創新、關懷」為元大銀行經營理念，擁有逾4,400名員工的元大銀行，為培養員工動態生活習慣，目前設有羽球、桌球、登山等多元化運動社團，並置多位專責職場護理師，每年依據員工健康檢查，及體適能測驗結果，制定職場健康保護政策，今年共舉行20場以上健康促進活動，深受同仁好評。

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自2014年起，元大金控與元大銀行，共同推廣「體適能體重管理班」，每年辦理為期8週之減重課程，除聘請國手級專業教練教授有氧肌力，並搭配運動營養師健康體重管理，為員工打造多元課程，課程活動滿意度達94%。

根據衛生福利部國民健康署資料顯示，連續久坐大於4小時，容易造成肩頸痠痛等健康問題，更可能增加12%-59%的死亡風險，不能輕忽，因健康促進推動有成，元大銀行也被衛生福利部國民健康署，挑選為「108年運用設計思考提高職場員工身體活動不足者之活動計畫」試辦職場，透過簡易辦公室運動，改善久坐行為，活動滿意度亦達92%。