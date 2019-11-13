元大證券榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品」全國首獎
2019-11-13 07:12
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
元大證券首次參賽國家品牌玉山獎即獲主辦單位肯定，一舉拿下「傑出企業獎」、「最佳人氣品牌獎」以及「最佳產品獎」三項大獎，其中「最佳產品獎」更是從眾多企業(產品)中脫穎而出，獲得全國首獎的最高榮耀，將於年底接受總統授獎。
元大證券今年(2019)頻頻獲得標竿性大獎，國內方面不久前才第七次連莊《財訊》金融獎「最佳券商形象」與「最佳券商服務獎」，海外方面更是從經紀、投資銀行到債券、衍生性商品等各項業務皆受到如《亞洲金融雜誌》(FinanceAsia)、《歐元雜誌》(Euromoney)與《財資》(TheAsset)等知名專業金融雜誌獎項肯定，不僅獲頒《亞洲金融雜誌》「台灣最佳企業及投資銀行」、「台灣最佳證券經紀商」等大獎，今年更奪下《亞元雜誌》(Asiamoney) 「30年台灣最佳證券經紀商」最高榮譽大獎的極大殊榮，肯定元大證券深耕市場近一甲子的努力。
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另外，元大證券近年也在金融科技方面屢創新高峰！這次獲得國家品牌玉山獎「最佳產品類」的「AI智能選股APP-投資先生」是業界少見、擁有全方位豐富資訊的自製平台下單APP，自2018年9月上線以來，已創造超過65萬次下載量，便利的金融服務及完善功能深受投資人喜愛。
「投資先生APP」除了搭配AI智能運算與投顧專業分析，為投資人量身打造最佳投資組合外，功能方面更精益求精，推出更多元交易商品服務，不僅可交易國內期貨、選擇權，還能支援海外共12間期貨交易所的指數商品交易，是市面少見提供海外選擇權交易服務的行動平台，獲獎可謂實至名歸。
元大證券自成立以來，從未停下追求創新的腳步，並多年深耕布局亞洲，透過積極擴展海外服務版圖，整合集團海內外子公司資源，致力於提供客戶更全面的金融商品與服務，持續朝向亞洲最佳金融服務機構的目標邁進。
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