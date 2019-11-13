金管會擬管賣保單佣金 防銀行不當勸誘民眾借錢買保單

2019-11-13 07:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／即時報導



為防堵民眾借錢買保單，金管會擬從獎酬制度著手，杜絕非從保險角度出發出售保單的情形。金管會主委顧立雄昨（12）日指出，雖然金管會允許銀行兼營保經代業務，但不代表全行都可以賣保單，正在討論從獎酬制度著手，以避免不當勸誘民眾借錢買保單情形。

他指出，目的是希望控管兩個不當行為，第一是不當勸誘，特別是借錢買保單；第二是不能勸誘解定存買保單，因據他了解，有些銀行會提供民眾解定存買保單，提前解約的定存利率不用打折扣。

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顧立雄舉例，假設不是理財部門而是其他部門銷售保單，應不適宜發給其保險業務員佣金，因假設該行員本身為授信部門，又銷售保險，將會引發該行員針對同一個客戶辦理貸款、核貸通知之餘，又向該客戶拉保險疑慮，該行員如果可以拿業務員佣金，將會創造這名人員一直勸誘銷售保單誘因，等於可利用職務之便，應該要杜絕誘因。

詳細修正後的制度何時推出？顧立雄指出，預計11月底前，會確認相關管理規則以及明年責任準備金利率細節，市場預期，對保險業招攬保單業務影響將更廣。

顧立雄昨日出席第五屆期貨鑽石獎，會後受訪做出以上表示。

他指出，雖然金管會允許銀行經營保經代業務，但目的是從理財觀點出發，而不應該是全行都可以賣保單，希望可以弄清楚行員業務本質，如果不是理財部門而是其他部門的行員可以兼拿業務員佣金，內控上很難做到位。

他說，不是說有業務員執照不能賣保單，而是希望從獎酬度釐清行員的本質，否則會搞混本業。