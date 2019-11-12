親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

國民黨下屆不分區立委出爐 葉毓蘭、曾銘宗扛頭牌應戰

12強Live／張奕六局燃燒103球未失分 3:0領先韓國

銀行授信部門賣保單 保險局擬禁止拿佣金

2019-11-12 19:13聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

銀行行員勸誘客戶貸款買保單的情況層出不窮，金管會決定從「獎酬制度」著手。圖為金管...
銀行行員勸誘客戶貸款買保單的情況層出不窮，金管會決定從「獎酬制度」著手。圖為金管會主委顧立雄。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
分享

銀行行員勸誘客戶貸款買保單的情況層出不窮，金管會決定從「獎酬制度」著手。金管會保險局近期正研議，銀行授信部門人員就算擁有保險業務員執照，賣保單也不能拿保險業務員佣金，希望藉此避免客戶被不當勸誘借款買保單的情況，預計11月底定案。

目前各銀行大多有保經代部門，若擁有保險業務員執照也能賣保單，銀行大多以賣儲蓄縣、投資型保單為最大宗。但保險局近期研議修正「保險代理人管理規則」，其中擬針對銀行授信部門人員，就算擁有保險業務員資格，賣保單也不能拿保險業務員佣金。

金管會主委顧立雄今受訪表示，這提議是他提出來的，因為授信部門人員很清楚這客戶何時會從銀行拿到錢，然後又再問客戶要不要買儲蓄險，等於不當勸誘客戶借錢買保單。授信部門人員賣保單同時拿業務員佣金，這對銀行內控上很難做到位。授信人員不能拿保險業務員佣金，對授信人員來說就沒有賣保險的誘因，就不會推廣客戶借錢買保單。

但民眾也常常遇到銀行櫃員勸誘客戶解定存買保單。顧立雄說，勸誘客戶解定存買保單，這有折扣的問題，解定存是要打折的，這也是主動勸誘的一種。目前可以確定是授信部門限制領保險佣金，銀行其他部門還正在討論中。

保單保險金管會

相關新聞

新光銀行東京奧運主題簽帳金融卡 精彩上市

2019-11-12 18:21

元大期 奪鑽石、國家品牌玉山雙項大獎

2019-11-12 17:47

台灣人壽 蟬聯國家品牌玉山獎全國首獎

2019-11-12 17:45

加油不用帶卡 中油Pay今宣布上線

2019-11-12 16:22

協助青年購屋 土銀將推「前低後高」型房貸還款方案

2019-11-12 15:05

校園證券投資智慧王 報名延長至15日

2019-11-12 14:36

中油中信合推「中油Pay」 儲值再加油最高回饋8.8%

2019-11-12 13:16

康和證券集團 獲2019年國家品牌玉山獎六大獎

2019-11-12 12:53

元富證券 勇奪國家品牌玉山獎最佳產品獎

2019-11-12 09:56

金融座談巡迴系列／顧立雄：善用時間優勢 創造複利

2019-11-12 00:59

金融座談巡迴系列／基金績效…看長不看短

2019-11-12 00:59

金融座談巡迴系列／陳若暉：財務教育 跨領域推動

2019-11-12 00:58

金融座談巡迴系列／張錫：棉花糖概念 滾出資產

2019-11-12 00:57

金融座談巡迴系列／林修銘 ：財務自由 破除三迷思

2019-11-12 00:57

夢想+圓夢工程 中信文教深耕偏鄉藝文拿4獎

2019-11-12 00:39

吳一揆預警：明年資本市場3大隱憂

2019-11-12 00:31

台新金挺美學 善盡心力

2019-11-12 00:31

上市櫃金控前十月獲利破3,100億 賺贏去年全年

2019-11-12 00:24

一銀「微企e時貸」快捷

2019-11-12 00:22

台新銀 簽署赤道原則

2019-11-12 00:22

陽信銀 前十月賺30億

2019-11-12 00:22

南山 醫務社工獎起跑

2019-11-12 00:22

金管會鼓勵保險業 參與離岸風電

2019-11-12 00:10

觀點／「點數經濟」的萌芽發展 支付的前世今生與未來

2019-11-11 23:58

台幣急升 衝擊壽險業獲利

2019-11-11 23:29

中信金 今年獲利衝450億

2019-11-11 23:06

龍巖續賣彰銀股 公股銀承接

2019-11-11 23:05

明年資本市場變動大 中信老總擔憂三大風險

2019-11-11 16:09

金管會挺永續 推綠債市場

2019-11-10 23:22

公股銀掀加薪潮 一銀上看5％

2019-11-10 00:05

一銀董座：明年景氣看俏 搶返台投資財

2019-11-10 00:04

網銀前哨戰 消金大行優利搶客

2019-11-09 23:44

銀行高額補貼消金... 當心傷獲利

2019-11-09 23:38

數位理財通／網購神卡PK 回饋金拿好拿滿

2019-11-09 00:13

數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

2019-11-07 09:00
看更多

熱門文章

星宇北美戰略調整 A350-900增為9架將成主力機隊

2019-11-12 11:37

上市櫃金控前十月獲利破3,100億 賺贏去年全年

2019-11-12 00:24

台灣第一座離岸海洋風電場商轉 蔡英文：我們做到了

2019-11-12 14:03

勞退基金大賺誰受益？勞動部：1,177萬勞工都可分紅

2019-11-11 21:25

又有超級大咖回流！台商回台投資本周有望破7千億大關

2019-11-12 14:11

聯發科新晶片 打入華為鏈

2019-11-12 00:43

中油中信合推「中油Pay」 儲值再加油最高回饋8.8%

2019-11-12 13:16

AI物流中心助攻 Yahoo奇摩雙11業績大爆發

2019-11-12 00:34

股市、車市、房市旺 稅收進補

2019-11-11 23:26

長榮航過夜包改款升級 豪華經濟艙也有新品

2019-11-12 00:33

電價不能再凍漲 台大風險中心：明年要漲到6%上限

2019-11-12 11:29

加油不用帶卡 中油Pay今宣布上線

2019-11-12 16:22

台積封測廠 環評過關

2019-11-12 00:41

工具機業放無薪假 9月經常性薪資年增率跌破2%

2019-11-12 00:28

王文淵：小國思維 規劃經濟

2019-11-11 23:42

中鋼 脫售東亞聯鋼持股

2019-11-12 00:34

金融座談巡迴系列／顧立雄：善用時間優勢 創造複利

2019-11-12 00:59

聯發科首顆5G單晶片 26日深圳開發者大會亮相

2019-11-12 11:45

台幣急升 衝擊壽險業獲利

2019-11-11 23:29

銀行授信部門賣保單 保險局擬禁止拿佣金

2019-11-12 19:13

中信金 今年獲利衝450億

2019-11-11 23:06

川普形容陸供應鏈像破雞蛋 童子賢：只是講話辛辣

2019-11-12 15:05

球場也可以種電！台中規劃12座光電球場

2019-11-12 15:50

文創新鮮事／歌仔戲的眼球革命

2019-11-11 22:52

南港一坪賣到120萬元？「世界明珠」挑戰區域新高價

2019-11-11 21:11

台商在東協／震興家具跨界 開起醫院

2019-11-12 00:08

經濟部提離岸風電十年目標 估電價可低於用戶平均售電價

2019-11-12 15:45

5G攸關國家競爭力 中華電董座：全力以赴、盡快開台

2019-11-12 16:12

蔡英文：台灣組國家隊 讓廠商賺世界綠能產業的錢

2019-11-12 17:04

Ifo看淡台灣外貿

2019-11-11 23:42

台積電竹南廠 環評「原則通過」

2019-11-12 00:41

讓員工安心上班 這家企業設「長者臨時照顧空間」

2019-11-12 17:33

吳一揆預警：明年資本市場3大隱憂

2019-11-12 00:31

神盾第3季EPS 4.2元 毛利率44％

2019-11-12 14:22

南山人壽10月轉虧500萬 前10月獲利年增逾4成

2019-11-12 02:14

技術入股享優稅 兩個注意

2019-11-12 00:29

經常性薪資增幅 28月新低

2019-11-11 23:39

數據監控侵犯員工隱私 外送平台教會傳統企業的四件事

2019-11-12 15:32

綠色融資慢速 達成率僅30%

2019-11-12 00:11

12強棒球賽台韓大戰就在今晚 運彩供單場及場中投注

2019-11-12 15:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top