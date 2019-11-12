銀行授信部門賣保單 保險局擬禁止拿佣金

2019-11-12 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



銀行行員勸誘客戶貸款買保單的情況層出不窮，金管會決定從「獎酬制度」著手。圖為金管會主委顧立雄。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影 分享 facebook

銀行行員勸誘客戶貸款買保單的情況層出不窮，金管會決定從「獎酬制度」著手。金管會保險局近期正研議，銀行授信部門人員就算擁有保險業務員執照，賣保單也不能拿保險業務員佣金，希望藉此避免客戶被不當勸誘借款買保單的情況，預計11月底定案。

目前各銀行大多有保經代部門，若擁有保險業務員執照也能賣保單，銀行大多以賣儲蓄縣、投資型保單為最大宗。但保險局近期研議修正「保險代理人管理規則」，其中擬針對銀行授信部門人員，就算擁有保險業務員資格，賣保單也不能拿保險業務員佣金。

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金管會主委顧立雄今受訪表示，這提議是他提出來的，因為授信部門人員很清楚這客戶何時會從銀行拿到錢，然後又再問客戶要不要買儲蓄險，等於不當勸誘客戶借錢買保單。授信部門人員賣保單同時拿業務員佣金，這對銀行內控上很難做到位。授信人員不能拿保險業務員佣金，對授信人員來說就沒有賣保險的誘因，就不會推廣客戶借錢買保單。

但民眾也常常遇到銀行櫃員勸誘客戶解定存買保單。顧立雄說，勸誘客戶解定存買保單，這有折扣的問題，解定存是要打折的，這也是主動勸誘的一種。目前可以確定是授信部門限制領保險佣金，銀行其他部門還正在討論中。