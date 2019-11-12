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電子錢包「中油Pay」 行車加油最速配

2019-11-12 18:52經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

中國信託商業銀行與台灣中油股份有限公司今(12)日舉辦「中油Pay」上市記者會，共同宣布推出「中油Pay」電子錢包，提升消費者行車支付體驗，結合四項創新功能：支付體驗一鍵完成、點數整合回饋倍增、刷卡儲值加油最優、行車資訊一站滿足，提供快速便捷的行車服務。

即日起至明(2020)年3月31日止，中油聯名卡友下載並完成「中油Pay」註冊，即享中油VIP會員點數5,000點與洗可麗洗衣精優惠券50元，綁定中油聯名卡與首次申辦eTag自動儲值設定再享100元電子油券，先儲值再加油最高享8.8%回饋。

「中油Pay」上市記者會由台灣中油董事長歐嘉瑞、中國信託銀行副董事長詹庭禎與總經理陳佳文共同主持，歐嘉瑞與詹庭禎率先下載「中油Pay」電子錢包，象徵「中油Pay」正式上市。

陳佳文表示，台灣行動支付市場快速成長，目前約有近四成消費者有行動支付使用經驗，「中油Pay」為台灣首創行車交通電子錢包，以客戶需求出發，提供多元完善的支付功能。

滿足行動支付多元化需求，「中油Pay」除了首推「一鍵支付」，亦納入儲值功能，中油聯名卡友只要綁定並儲值，至中油加油站使用「中油Pay」一鍵支付，可同時享有儲值紅利金、中油VIP點數、中信紅利點數三重回饋，累積回饋最高達8.8%，回饋無上限。

還有即時油價通知、停車位狀況查詢、eTag國道通行費用等行車資訊即時掌握。未申辦中油聯名卡之消費者於「中油Pay」輸入個人資訊，即可即時辦卡、一鍵綁定，整合中油會員點數及中信紅利點數，同時運用創新OPEN API串接技術，分享、轉贈和合併點數，快速累積、輕鬆兌換，創造點數更大的使用價值。

即日起至2020年3月31日，新戶申辦中油聯名卡最高回饋600元，下載「中油Pay」並綁定中油聯名卡最高回饋200元，總計可獲得最高800元。活動期間使用「中油Pay」加油消費，還可參加線上互動式抽獎，有LEXUS NX200汽車乙台、Apple Watch、500元電子油券等多項好禮。

台灣中油董事長歐嘉瑞(左起)、台灣中油總經理李順欽、中信銀行副董事長詹庭禎、中信...
台灣中油董事長歐嘉瑞(左起)、台灣中油總經理李順欽、中信銀行副董事長詹庭禎、中信銀行總經理陳佳文在記者會上合影。中信銀行/提供
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中油聯名卡行動支付

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