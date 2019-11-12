新光銀行東京奧運主題簽帳金融卡 精彩上市

2019-11-12 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



眾所矚目的2020年東京奧運將於明年7月登場，Visa為了鎖定海外消費族群以及賽事熱潮，攜手新光銀行推出限量2020年東京奧運主題簽帳金融卡，搶先發行「紅鹿」主題卡面，象徵奧運傳統、永恆與美好的精神外，其卡片實用性高，還非常具有收藏價值，預計將掀起一波辦卡旋風。

Visa與新光銀行率先邀您共同感受奧運的熱鬧精彩氛圍，即日起至2019年12月31日，開立新光銀行活期性存款新帳戶，且成功申請Visa 2020年東京奧運主題金融卡，於活動期間內以新光銀行Visa金融卡刷卡消費扣款成功，即可參加「活利加碼3」新台幣優惠活存專案，Visa金融卡活存帳戶享存款利息加碼年利率 1.6%優惠(活動詳洽銀行官網)。

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