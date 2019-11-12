元大期 奪鑽石、國家品牌玉山雙項大獎

2019-11-12 17:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／即時報導



元大期貨（6023）為台灣期權市場的龍頭，長期深耕國內外期權市場，今年再度榮獲期交所舉辦的第5屆期貨鑽石獎，一舉奪下「期貨經紀商交易量第一名」及「期貨自營商交易量成長第二名」雙項大獎。

在此之前也頻傳捷報，榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業全國首獎」、「傑出企業」與「人氣品牌」三項大獎，顯示元大期貨在國內期權商品推展，以及金融創新發展上，屢屢獲得主管機關與市場的肯定。

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元大期貨總經理周筱玲表示，隨著期權市場夜盤制度的推出，因避險需求帶動盤後交易占全天候的比重逐年增加，據期交所數據顯示，今年期貨與選擇權商品夜盤皆來到占比兩成以上的水準，顯示投資人對全天候商品行情監控的需求也逐漸增加，元大期貨為協助客戶掌握全球交易機會，除了提供快速穩定的交易後台系統，並運用大數據資料分析進行風險管控與客戶關懷。

因應近年程式交易與機器學習逐漸普及，輔導與教育投資人轉型跟進市場是現在的趨勢，因此元大期貨積極推廣交易智能化，建立從體驗、入門、進階到專家的完整智能生態體系，並舉辦交易競賽，致力提供客戶最優質完整的金融服務。

此外，在面對市場與產業的變化，元大期貨秉持創新金融精神，提供多元的服務與商品，為台灣首家取得發行權的槓桿交易商，今年以台股、富櫃200指數為連結標的，全台獨家推出「牛熊權」商品，主打以千元小額交易門檻，便可參與大盤與具全台指標性中小企業漲跌幅，依指數漲跌走勢，看漲買牛、看跌買熊，多空皆可操作，運用期貨與現貨的價差特性，執行套利與避險交易策略。

同時元大期貨也搭配推出致富列車系列活動，於全台舉辦巡迴投資講座，針對新手開辦實戰課程，希望透過線上線下完整教學，降低大眾對於期權市場的進入門檻。