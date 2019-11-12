台灣人壽 蟬聯國家品牌玉山獎全國首獎

2019-11-12 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



中國信託金控子公司台灣人壽經營績效卓越再度獲得國家級肯定，繼2017年、2018年後，今(2019)年再度榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業類」全國首獎的殊榮，而連續三年獲獎之紀錄，更成為此獎項成立以來首例。

同時，台灣人壽還獲頒「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」獎，表現亮眼。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台灣人壽近年來成長快速，截至今年9月底，總資產擴增至新台幣1.93兆元，且股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)皆屬業界領先群，資本適足率更遠高於法定標準。

至於在業務方面，去年總保費為2,957億元，年成長幅度達3%，無論在銀保、保經代或直效行銷通路，皆名列市場前三。

有鑑於多數國人深受肝病所苦，在響應政府政策下，台灣人壽去年推出全球首創，專為B型肝炎帶原患者設計研發的B肝弱體保單「台灣人壽高肝人生終身保險(弱體型)」，也獲得國家品牌玉山獎「最佳產品類」獎，讓患者不需加費即可投保，填補醫療及壽險保障缺口。

身為台灣第一家壽險公司，台灣人壽秉持著關心這片土地，一直從社會趨勢思考品牌的切入點，提出品牌理念，像是因應以下一代的角度思考未來-全新品牌主張「為下一代 著想未來」，就推出《夢想保單計劃》活動，號召消費者一起為偏鄉地區的小朋友圓夢。

台灣人壽表示，偏鄉地區孩子所獲得的資源或教育都很缺乏，能接觸專業領域老師或名人的機會少，因此希望透過名人教導與鼓勵，讓孩子們在學習路上受到啟發，進而可以改變自己的現況，賦予未來更大可能性。