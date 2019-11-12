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台灣人壽 蟬聯國家品牌玉山獎全國首獎

2019-11-12 17:45經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

中國信託金控子公司台灣人壽經營績效卓越再度獲得國家級肯定，繼2017年、2018年後，今(2019)年再度榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業類」全國首獎的殊榮，而連續三年獲獎之紀錄，更成為此獎項成立以來首例。

同時，台灣人壽還獲頒「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」獎，表現亮眼。

台灣人壽近年來成長快速，截至今年9月底，總資產擴增至新台幣1.93兆元，且股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)皆屬業界領先群，資本適足率更遠高於法定標準。

至於在業務方面，去年總保費為2,957億元，年成長幅度達3%，無論在銀保、保經代或直效行銷通路，皆名列市場前三。

有鑑於多數國人深受肝病所苦，在響應政府政策下，台灣人壽去年推出全球首創，專為B型肝炎帶原患者設計研發的B肝弱體保單「台灣人壽高肝人生終身保險(弱體型)」，也獲得國家品牌玉山獎「最佳產品類」獎，讓患者不需加費即可投保，填補醫療及壽險保障缺口。

身為台灣第一家壽險公司，台灣人壽秉持著關心這片土地，一直從社會趨勢思考品牌的切入點，提出品牌理念，像是因應以下一代的角度思考未來-全新品牌主張「為下一代 著想未來」，就推出《夢想保單計劃》活動，號召消費者一起為偏鄉地區的小朋友圓夢。

台灣人壽表示，偏鄉地區孩子所獲得的資源或教育都很缺乏，能接觸專業領域老師或名人的機會少，因此希望透過名人教導與鼓勵，讓孩子們在學習路上受到啟發，進而可以改變自己的現況，賦予未來更大可能性。

因應金融科技浪潮，台灣人壽近年積極數位轉型、強化競爭力，已啟動e-Smart數位轉型專案，致力打造最有感體驗，開發更貼近客戶需求的創新服務，為保險數位化樹立新的里程碑，並持續母公司中信金控一貫「待客如親」的服務理念，與「We are family」的品牌精神，與集團成員合作提供更貼心的金融服務，以成為華人地區保險服務的第一品牌為願景。

台灣人壽榮獲第16屆國家品牌玉山獎「傑出企業類」全國首獎及三項「玉山獎」肯定，台...
台灣人壽榮獲第16屆國家品牌玉山獎「傑出企業類」全國首獎及三項「玉山獎」肯定，台灣人壽總經理莊中慶(右)從副總統陳建仁(左)手中接下「傑出企業類」獎座。台灣人壽／提供
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