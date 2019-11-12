親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強Live／高宇杰、胡金龍連續安打 對韓國先馳得點2：0

永豐金法說會總座報喜 前三季獲利創2014年來同期新高

2019-11-12 17:44經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

永豐金控今(12)日召開2019年第3季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，今年前三季累計稅後盈餘95.5億元，較去年同期大幅成長20.5%，每股稅後盈餘 0.85元，年化ROE(股東權益報酬率) 8.87%，每股淨值12.94元。永豐金前三季獲利不僅創下2014年以來歷年同期新高，也已經超越去(2018)年全年的獲利。

永豐金控前三季累計淨收益278.5億元，較去年同期成長11.0%，其中利息淨收益118.3億元，手續費淨收益84.7億元，較去年同期成長5.7%，朱士廷表示，子公司銀行及證券財富管理手續費收入皆較去年出現雙位數成長，核心收益持續成長，為金控獲利表現亮眼的主因之一。

永豐銀行前三季累計稅後盈餘79.3億元，較去年同期成長2.5%，獲利與金控同步創下2014年來歷年同期新高。永豐銀行總經理莊銘福表示，前三季核心收益中的手續費淨收益持續維持大幅成長的動能，金額50.9億元，較去年同期成長18.9%，主要受惠於財富管理及放款手續費收入分別成長18.0%與54.2%。此外，第3季存款與放款亦迅速成長，季底總存款較去年同期成長20.0%，總放款較去年同期成長16.0%，皆出現雙位數的大幅成長。

永豐金證券前三季累計稅後盈餘14.0億元，較去年同期大幅成長141.7%，獲利創下10年來的同期新高。永豐金證券總經理江偉源表示，第3季複委託手續費收入顯著成長，帶動整體手續費淨收益達12.9億元，較上季成長11.9%。永豐金證券今年在財管信託業務，再繼續出現爆發性成長，以35.4億元的增加規模，在開辦財管信託業務的11家券商中，拿下今年前三季的成長王。

繼去年獲標準普爾（S&P Global）及中華信評(Taiwan Ratings)調升信用評等後，永豐金控及子公司今年9 月再獲惠譽調升信用評等。惠譽的評等報告指出，永豐金與永豐銀行在風險管理與經營策略上高度整合。永豐銀行發行人違約評等與個別實力評等的調升反映其近年來提升的市場地位，與減緩的風險偏好-尤其在中國相關策略方面。惠譽也認為，永豐銀行在競爭激烈的台灣銀行業中提升的市場地位頗具意義，同時亦反映該行經營階層的調整已改善先前公司治理問題。

永豐金控永豐銀行

相關新聞

台灣人壽 蟬聯國家品牌玉山獎全國首獎

2019-11-12 17:45

加油不用帶卡 中油Pay今宣布上線

2019-11-12 16:22

協助青年購屋 土銀將推「前低後高」型房貸還款方案

2019-11-12 15:05

校園證券投資智慧王 報名延長至15日

2019-11-12 14:36

中油中信合推「中油Pay」 儲值再加油最高回饋8.8%

2019-11-12 13:16

康和證券集團 獲2019年國家品牌玉山獎六大獎

2019-11-12 12:53

元富證券 勇奪國家品牌玉山獎最佳產品獎

2019-11-12 09:56

金融座談巡迴系列／顧立雄：善用時間優勢 創造複利

2019-11-12 00:59

金融座談巡迴系列／基金績效…看長不看短

2019-11-12 00:59

金融座談巡迴系列／陳若暉：財務教育 跨領域推動

2019-11-12 00:58

金融座談巡迴系列／張錫：棉花糖概念 滾出資產

2019-11-12 00:57

金融座談巡迴系列／林修銘 ：財務自由 破除三迷思

2019-11-12 00:57

夢想+圓夢工程 中信文教深耕偏鄉藝文拿4獎

2019-11-12 00:39

吳一揆預警：明年資本市場3大隱憂

2019-11-12 00:31

台新金挺美學 善盡心力

2019-11-12 00:31

上市櫃金控前十月獲利破3,100億 賺贏去年全年

2019-11-12 00:24

一銀「微企e時貸」快捷

2019-11-12 00:22

台新銀 簽署赤道原則

2019-11-12 00:22

陽信銀 前十月賺30億

2019-11-12 00:22

南山 醫務社工獎起跑

2019-11-12 00:22

金管會鼓勵保險業 參與離岸風電

2019-11-12 00:10

觀點／「點數經濟」的萌芽發展 支付的前世今生與未來

2019-11-11 23:58

台幣急升 衝擊壽險業獲利

2019-11-11 23:29

中信金 今年獲利衝450億

2019-11-11 23:06

龍巖續賣彰銀股 公股銀承接

2019-11-11 23:05

明年資本市場變動大 中信老總擔憂三大風險

2019-11-11 16:09

媲美星港新財管方案年底公布 顧立雄：會篩選銀行

2019-11-11 13:09

顧立雄：研議離岸風電國產化項目納入國內信保機制

2019-11-11 13:07

金管會挺永續 推綠債市場

2019-11-10 23:22

公股銀掀加薪潮 一銀上看5％

2019-11-10 00:05

一銀董座：明年景氣看俏 搶返台投資財

2019-11-10 00:04

網銀前哨戰 消金大行優利搶客

2019-11-09 23:44

銀行高額補貼消金... 當心傷獲利

2019-11-09 23:38

數位理財通／網購神卡PK 回饋金拿好拿滿

2019-11-09 00:13

數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

2019-11-07 09:00
看更多

熱門文章

星宇北美戰略調整 A350-900增為9架將成主力機隊

2019-11-12 11:37

上市櫃金控前十月獲利破3,100億 賺贏去年全年

2019-11-12 00:24

台灣第一座離岸海洋風電場商轉 蔡英文：我們做到了

2019-11-12 14:03

勞退基金大賺誰受益？勞動部：1,177萬勞工都可分紅

2019-11-11 21:25

聯發科新晶片 打入華為鏈

2019-11-12 00:43

又有超級大咖回流！台商回台投資本周有望破7千億大關

2019-11-12 14:11

中油中信合推「中油Pay」 儲值再加油最高回饋8.8%

2019-11-12 13:16

AI物流中心助攻 Yahoo奇摩雙11業績大爆發

2019-11-12 00:34

股市、車市、房市旺 稅收進補

2019-11-11 23:26

國巨12日停牌 市場猜與新併購案有關

2019-11-11 20:16

長榮航過夜包改款升級 豪華經濟艙也有新品

2019-11-12 00:33

電價不能再凍漲 台大風險中心：明年要漲到6%上限

2019-11-12 11:29

工具機業放無薪假 9月經常性薪資年增率跌破2%

2019-11-12 00:28

台積封測廠 環評過關

2019-11-12 00:41

王文淵：小國思維 規劃經濟

2019-11-11 23:42

中鋼 脫售東亞聯鋼持股

2019-11-12 00:34

加油不用帶卡 中油Pay今宣布上線

2019-11-12 16:22

金融座談巡迴系列／顧立雄：善用時間優勢 創造複利

2019-11-12 00:59

聯發科首顆5G單晶片 26日深圳開發者大會亮相

2019-11-12 11:45

台幣急升 衝擊壽險業獲利

2019-11-11 23:29

中信金 今年獲利衝450億

2019-11-11 23:06

川普形容陸供應鏈像破雞蛋 童子賢：只是講話辛辣

2019-11-12 15:05

文創新鮮事／歌仔戲的眼球革命

2019-11-11 22:52

南港一坪賣到120萬元？「世界明珠」挑戰區域新高價

2019-11-11 21:11

台商在東協／震興家具跨界 開起醫院

2019-11-12 00:08

球場也可以種電！台中規劃12座光電球場

2019-11-12 15:50

Ifo看淡台灣外貿

2019-11-11 23:42

台積電竹南廠 環評「原則通過」

2019-11-12 00:41

經濟部提離岸風電十年目標 估電價可低於用戶平均售電價

2019-11-12 15:45

吳一揆預警：明年資本市場3大隱憂

2019-11-12 00:31

南山人壽10月轉虧500萬 前10月獲利年增逾4成

2019-11-12 02:14

經常性薪資增幅 28月新低

2019-11-11 23:39

技術入股享優稅 兩個注意

2019-11-12 00:29

5G攸關國家競爭力 中華電董座：全力以赴、盡快開台

2019-11-12 16:12

綠色融資慢速 達成率僅30%

2019-11-12 00:11

神盾第3季EPS 4.2元 毛利率44％

2019-11-12 14:22

數據監控侵犯員工隱私 外送平台教會傳統企業的四件事

2019-11-12 15:32

富邦媒、網家 雙11買氣火熱

2019-11-12 00:34

龍巖續賣彰銀股 公股銀承接

2019-11-11 23:05

蔡英文：台灣組國家隊 讓廠商賺世界綠能產業的錢

2019-11-12 17:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top