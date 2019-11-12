永豐金法說會總座報喜 前三季獲利創2014年來同期新高

2019-11-12 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／即時報導



永豐金控今(12)日召開2019年第3季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，今年前三季累計稅後盈餘95.5億元，較去年同期大幅成長20.5%，每股稅後盈餘 0.85元，年化ROE(股東權益報酬率) 8.87%，每股淨值12.94元。永豐金前三季獲利不僅創下2014年以來歷年同期新高，也已經超越去(2018)年全年的獲利。

永豐金控前三季累計淨收益278.5億元，較去年同期成長11.0%，其中利息淨收益118.3億元，手續費淨收益84.7億元，較去年同期成長5.7%，朱士廷表示，子公司銀行及證券財富管理手續費收入皆較去年出現雙位數成長，核心收益持續成長，為金控獲利表現亮眼的主因之一。

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永豐銀行前三季累計稅後盈餘79.3億元，較去年同期成長2.5%，獲利與金控同步創下2014年來歷年同期新高。永豐銀行總經理莊銘福表示，前三季核心收益中的手續費淨收益持續維持大幅成長的動能，金額50.9億元，較去年同期成長18.9%，主要受惠於財富管理及放款手續費收入分別成長18.0%與54.2%。此外，第3季存款與放款亦迅速成長，季底總存款較去年同期成長20.0%，總放款較去年同期成長16.0%，皆出現雙位數的大幅成長。

永豐金證券前三季累計稅後盈餘14.0億元，較去年同期大幅成長141.7%，獲利創下10年來的同期新高。永豐金證券總經理江偉源表示，第3季複委託手續費收入顯著成長，帶動整體手續費淨收益達12.9億元，較上季成長11.9%。永豐金證券今年在財管信託業務，再繼續出現爆發性成長，以35.4億元的增加規模，在開辦財管信託業務的11家券商中，拿下今年前三季的成長王。

繼去年獲標準普爾（S&P Global）及中華信評(Taiwan Ratings)調升信用評等後，永豐金控及子公司今年9 月再獲惠譽調升信用評等。惠譽的評等報告指出，永豐金與永豐銀行在風險管理與經營策略上高度整合。永豐銀行發行人違約評等與個別實力評等的調升反映其近年來提升的市場地位，與減緩的風險偏好-尤其在中國相關策略方面。惠譽也認為，永豐銀行在競爭激烈的台灣銀行業中提升的市場地位頗具意義，同時亦反映該行經營階層的調整已改善先前公司治理問題。