加油不用帶卡 中油Pay今宣布上線

2019-11-12 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



中油今宣布「中油Pay」行動支付上線，目前全國613家自營加油站及近95家加盟加油站可使用。據中油統計，民眾到中油加油有近5成使用非現金支付，目前中油會員有600萬人，初步將引導會員使用，並預計明年第二季開放民眾加油支付可以用街口支付或第三方支付。

台灣中油董事長歐嘉瑞表示，「中油Pay」是跟中信銀行合作，全國613家自營加油站及近95家加盟加油站可直接使用，中油Pay也具有整合中油會員卡及儲值卡等功能，可查詢停車資訊、即時油價及自動儲值eTag通行費。

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中油執行長羅博童表示，中油一家自營站平均一天有90萬車次來加油，其中有近5成是使用非現金支付，例如信用卡、捷利卡等，中油去年已開放加油站使用NFC支付，像Apple Pay就可以使用，並預計明年第三季開放使用QRcode掃碼支付，到時街口支付或其他第三方支付都可以使用。

「中油Pay」是跟中信銀合作，中信跟中油有合作發行聯名卡，羅博童表示，「中油Pay」現階段是只能綁定中油聯名卡或中信其他信用卡，預計明年底會開放其他有興趣合作的銀行信用卡。目前也有710個加盟站有跟中信銀簽合作協議書，中油將輔導更換電腦與系統建置，針對加盟站推行行動支付中油也有部分補貼。

羅博童也預告，明年中油也將在各加油站建置「車牌辨識系統」，民眾只要開車到加油站，民眾平常加什麼油就會立刻通知加油站，民眾也能直接從手機得知要到第幾加油島加油。