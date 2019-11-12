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加油不用帶卡 中油Pay今宣布上線

2019-11-12 16:22聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

中油今宣布「中油Pay」行動支付上線，目前全國613家自營加油站及近95家加盟加油站可使用。據中油統計，民眾到中油加油有近5成使用非現金支付，目前中油會員有600萬人，初步將引導會員使用，並預計明年第二季開放民眾加油支付可以用街口支付或第三方支付。

台灣中油董事長歐嘉瑞表示，「中油Pay」是跟中信銀行合作，全國613家自營加油站及近95家加盟加油站可直接使用，中油Pay也具有整合中油會員卡及儲值卡等功能，可查詢停車資訊、即時油價及自動儲值eTag通行費。

中油執行長羅博童表示，中油一家自營站平均一天有90萬車次來加油，其中有近5成是使用非現金支付，例如信用卡、捷利卡等，中油去年已開放加油站使用NFC支付，像Apple Pay就可以使用，並預計明年第三季開放使用QRcode掃碼支付，到時街口支付或其他第三方支付都可以使用。

「中油Pay」是跟中信銀合作，中信跟中油有合作發行聯名卡，羅博童表示，「中油Pay」現階段是只能綁定中油聯名卡或中信其他信用卡，預計明年底會開放其他有興趣合作的銀行信用卡。目前也有710個加盟站有跟中信銀簽合作協議書，中油將輔導更換電腦與系統建置，針對加盟站推行行動支付中油也有部分補貼。

羅博童也預告，明年中油也將在各加油站建置「車牌辨識系統」，民眾只要開車到加油站，民眾平常加什麼油就會立刻通知加油站，民眾也能直接從手機得知要到第幾加油島加油。

中信銀表示，目前中油聯名卡流通卡數約100萬張，平均每張卡每月消費用在加油的金額約2000元到3000元，跟中油合作的「中油Pay」，若綁定是中油聯名卡，到明年三月底消費將給予最高8.8%回饋。據中油預估，給予高回饋，中油跟中信總成本會增加近億元。

中油Pay今宣布上線。中油提供
中油Pay今宣布上線。中油提供
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中油跟中信銀合作中油Pay今宣布上線。記者戴瑞瑤／攝影
中油跟中信銀合作中油Pay今宣布上線。記者戴瑞瑤／攝影
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中油中信銀行加油站

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