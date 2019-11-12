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時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

影／中油Pay上路 攜手中信銀拓交通生態圈

2019-11-12 15:47攝影中心 記者潘俊宏／台北即時報導

擁有將近六百萬VIP會員的中油今天與中國信託合作推出「中油Pay」，中油董事長歐嘉瑞表示，中油響應政府推動行動支付開先河，這款行動支付電子錢包整合中油會員卡及儲值卡，讓消費者體驗支付一鍵完成，同時整合回饋點數與儲值加油優惠等多項電子服務功能，提供多元完善的服務。

中油結合中信銀可說強強聯手，一起搶攻台灣的行動支付市場，中信銀副董事長詹庭禎表示，這是國內加油最高享8.8%的超值回饋，初期還可抽百萬名車。

此次中油與中信銀深耕台灣的交通生態圈，持續擴展各種消費支付使用場景，也讓民眾體驗行動生活帶來的便利。

台灣中油與中信銀合作推出「中油Pay」行動支付服務，昨天正式啟用這款手機APP，...
台灣中油與中信銀合作推出「中油Pay」行動支付服務，昨天正式啟用這款手機APP，中油董事長歐嘉瑞拿出三張卡表示，行動支付同時整合中油會員卡及儲值卡功能，提供加油民眾支付新選擇。記者潘俊宏／攝影
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台灣中油與中信銀合作推出「中油Pay」行動支付服務，昨天正式啟用這款手機APP，...
台灣中油與中信銀合作推出「中油Pay」行動支付服務，昨天正式啟用這款手機APP，同時整合中油會員卡及儲值卡功能，提供加油民眾支付新選擇。記者潘俊宏／攝影
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台灣中油與中信銀合作推出「中油Pay」行動支付服務，昨天中油董事長歐嘉瑞（左二）...
台灣中油與中信銀合作推出「中油Pay」行動支付服務，昨天中油董事長歐嘉瑞（左二）及中信銀副董事長詹庭禎（右二）等人一起啟動這款手機APP。記者潘俊宏／攝影
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中油中信銀行動支付

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