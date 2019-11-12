協助青年購屋 土銀將推「前低後高」型房貸還款方案

2019-11-12 15:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北即時報導



協助年輕族群購屋，國內房貸龍頭土地銀行將推出「前低後高」型房貸本金還款方案。土銀董事長黃伯川指出，考慮年輕人購屋困難的主要原因，就是剛就業時收入較低，未來隨著職涯發展、薪資將順勢成長，因此研擬推出「前低後高」型房貸還款方案，在年輕時收入較低，本金可以還少一些，未來薪資成長時，本金再多還一些。

黃伯川的構想來自於企業融資的還款方式。他表示，企業草創初期，收入較低，所以企金還款時也可以先還較少的本金，等到未來公司營運上軌道、收入變多時，再增加還款的金額，甚至還有一部分是不用攤還，而是最後一期直接還款，就算沒還，銀行還有公司的機器設備或廠房等擔保品，不用擔心損失率。

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黃伯川說，年輕族群的收入較低，申請房貸時，若要本金攤還會有困難，若能採前低後高，將可協助青年族群購屋，雖然風險變高，但考慮年輕族群的收入將逐步增加，以及房貸有房屋作為擔保品，風險仍在可控範圍內。

【中央社／台北12日電】

為降低年輕買房者初期購屋負擔，土地銀行表示，最快將於今年底推出「房貸本金前低後高式購屋貸款」，在還款期、利率不變前提下，初期本金可少繳，之後再階梯式增加每期本金還款金額。

國內房貸龍頭土地銀行將推出更彈性化的房貸方案。土地銀行主管表示．年輕人剛出社會薪水都不高，隨著資歷漸增，薪水才能漸漸上升，房貸本金攤還方式若能更彈性，可望能減輕初期購屋負擔，因此正研議推出房貸本金階梯式攤還的方案，以「前低後高」方式還款。

土銀主管說明，現行主要3種貸款方式，本息平均攤還、本金平均攤還以及保留3成本金於最後一期還款等，土銀正在研議新增新選項，初期本金償還金額較低，之後再階梯式增加本金還款金額，以還款金額「前低後高」方式償清房貸，預計最快今年底上路。

土銀統計，今年截至9月底，房貸餘額約新台幣8760億元，年增4.22%，預估至今年底房貸餘額年增率可達5%。土建融方面，今年截至10月底，餘額約3820億元，預估至年底可突破4000億元大關，年增逾一成。