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Facebook廣告資訊透明度工具 今日啟用

2019-11-12 14:39經濟日報 記者彭慧明／即時報導

Facebook今（12）日宣布，即日起將台灣的社會議題、選舉或政治相關廣告納入廣告刊登政策當中。今年6月Facebook逐步在全球推出廣告資訊透明度工具，提供廣告主申請授權、在廣告加註「出資者」免責聲明，並讓廣告在Facebook廣告檔案庫中保存七年。

Facebook表示，提升廣告資訊透明度能讓Facebook和廣告主皆負起更多責任。以各種工具來讓民選公職人員、有意角逐公職的人士以及希望影響輿論觀點的機構，都能在刊登廣告時提出更多相關資訊並說明廣告背後的出資者。與此同時，Facebook也將持續協助全世界各地的選舉對抗境外干擾。

在政策之下，任何想要在台灣刊登社會議題、選舉或政治相關廣告的人，皆須事先確認其身分和所在地點，並揭露廣告的出資者。廣告主可在「出資者」免責聲明當中指定其本人、其經營的粉絲專頁頁面、或其所屬的機構為出資者。若廣告主選擇在免責聲明當中使用其所屬機構或粉絲專頁頁面名稱，Facebook將要求廣告主必須提供更多額外資訊，包括電話號碼、電子郵件、網站及營業地址，藉此讓廣告主為其刊登的Facebook和Instagram廣告負起責任。

除此之外，在刊登社會議題相關廣告時，如有關政治理念與治理方式、公民與社會權、環境政治、經濟、國家安全與外交政策、犯罪等議題的廣告，皆須事先申請授權。授權程序可能需要幾天的時間作業，因此建議廣告主提早開始申請授權，以免耽誤廣告的刊登時程。同時，Facebook也會定期檢討廣告政策並適時更新，因此政策中所列的社會議題很可能會隨著時間而有所變動。

通過授權審查的廣告主，其廣告將於Facebook廣告檔案庫當中保存七年，包含其免責聲明資訊在內。廣告檔案庫會顯示所有正在Facebook產品上刊登的廣告。為了防止選舉受到干擾，廣告資訊透明度將是優先關注的重點，廣告檔案庫將針對社會議題、選舉或政治相關廣告提供額外的資訊，包括廣告費用範圍、曝光次數範圍、廣告負責人姓名或實體名稱。

Facebook開放廣告檔案庫API來讓研究人員、學者、新聞工作者及一般大眾，有機會研究這些政治相關廣告。

此外，Facebook也將在未來幾周內推出廣告檔案庫報告，針對社會議題、選舉或政治相關廣告提供類似的資訊給較不具技術背景的人員。在此政策實施之下，往後台灣的API查詢結果與資訊將更豐富完整。

廣告Facebook

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