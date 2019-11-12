中油中信合推「中油Pay」 儲值再加油最高回饋8.8%
2019-11-12 13:16
經濟日報 記者曾仁凱
／即時報導
中油與中國信託「強強聯手」，雙方繼先前合作發行聯名卡，今天再攜手推出「中油Pay」行動支付服務。「先儲值再加油」，使用中油聯名卡線上儲值行動捷利卡，最高更可享8.8%回饋。
因應行動支付的時代潮流，並響應政府推動行動支付政策，中油去年起就陸續開放加油站使用NFC行動支付服務，今天再與中國信託合作，推出自有行動支付工具「中油Pay」，並正式上線啟用，只要在手機下載「中油Pay」APP並綁定中國信託發行的中油聯名卡，到全國613家自營加油站及近95家加盟加油站，就可直接使用行動支付。
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「中油Pay」 同時整合中油會員卡及儲值卡等功能，消費者不僅不必攜帶卡片即可加油，還可查詢停車資訊、即時油價及自動儲值eTag通行費等，讓消費者可以一手掌握智慧交通生活、全國走透透。
中油董事長歐嘉瑞表示，「中油Pay」是國內首創的交通加油支付服務軟體，代表加油站行動支付又跨出一大步，除目前可上線的加油站外，未來會陸續擴大服務範圍至自助加油及其他加盟站等。
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