親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

被總統電話感動…洪恒珠退選屏東立委 競總轉小英後援會

拯救戰區10萬人：敘利亞白盔隊創辦人 伊斯坦堡街頭身亡

中油中信合推「中油Pay」 儲值再加油最高回饋8.8%

2019-11-12 13:16經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

中油與中國信託「強強聯手」，雙方繼先前合作發行聯名卡，今天再攜手推出「中油Pay」行動支付服務。「先儲值再加油」，使用中油聯名卡線上儲值行動捷利卡，最高更可享8.8%回饋。

因應行動支付的時代潮流，並響應政府推動行動支付政策，中油去年起就陸續開放加油站使用NFC行動支付服務，今天再與中國信託合作，推出自有行動支付工具「中油Pay」，並正式上線啟用，只要在手機下載「中油Pay」APP並綁定中國信託發行的中油聯名卡，到全國613家自營加油站及近95家加盟加油站，就可直接使用行動支付。

「中油Pay」 同時整合中油會員卡及儲值卡等功能，消費者不僅不必攜帶卡片即可加油，還可查詢停車資訊、即時油價及自動儲值eTag通行費等，讓消費者可以一手掌握智慧交通生活、全國走透透。

中油董事長歐嘉瑞表示，「中油Pay」是國內首創的交通加油支付服務軟體，代表加油站行動支付又跨出一大步，除目前可上線的加油站外，未來會陸續擴大服務範圍至自助加油及其他加盟站等。

中油攜手中國信託推出「中油Pay」行動支付服務，先儲值再加油最高享8.8%回饋。...
中油攜手中國信託推出「中油Pay」行動支付服務，先儲值再加油最高享8.8%回饋。 記者曾仁凱／攝影
分享

中油行動支付加油站

相關新聞

康和證券集團 獲2019年國家品牌玉山獎六大獎

2019-11-12 12:53

元富證券 勇奪國家品牌玉山獎最佳產品獎

2019-11-12 09:56

金融座談巡迴系列／顧立雄：善用時間優勢 創造複利

2019-11-12 00:59

金融座談巡迴系列／基金績效…看長不看短

2019-11-12 00:59

金融座談巡迴系列／陳若暉：財務教育 跨領域推動

2019-11-12 00:58

金融座談巡迴系列／張錫：棉花糖概念 滾出資產

2019-11-12 00:57

金融座談巡迴系列／林修銘 ：財務自由 破除三迷思

2019-11-12 00:57

夢想+圓夢工程 中信文教深耕偏鄉藝文拿4獎

2019-11-12 00:39

吳一揆預警：明年資本市場3大隱憂

2019-11-12 00:31

台新金挺美學 善盡心力

2019-11-12 00:31

上市櫃金控前十月獲利破3,100億 賺贏去年全年

2019-11-12 00:24

一銀「微企e時貸」快捷

2019-11-12 00:22

台新銀 簽署赤道原則

2019-11-12 00:22

陽信銀 前十月賺30億

2019-11-12 00:22

南山 醫務社工獎起跑

2019-11-12 00:22

金管會鼓勵保險業 參與離岸風電

2019-11-12 00:10

觀點／「點數經濟」的萌芽發展 支付的前世今生與未來

2019-11-11 23:58

台幣急升 衝擊壽險業獲利

2019-11-11 23:29

中信金 今年獲利衝450億

2019-11-11 23:06

龍巖續賣彰銀股 公股銀承接

2019-11-11 23:05

明年資本市場變動大 中信老總擔憂三大風險

2019-11-11 16:09

網購來襲 刷卡3招防駭防詐騙

2019-11-11 14:40

媲美星港新財管方案年底公布 顧立雄：會篩選銀行

2019-11-11 13:09

顧立雄：研議離岸風電國產化項目納入國內信保機制

2019-11-11 13:07

調查：受訪者對全球經濟前景仍樂觀 對中國更為看好

2019-11-11 12:26

調查：逾八成全球投資者計畫在未來12個月增持中國投資

2019-11-11 12:25

韓國瑜購屋向台肥借款爭議 金管會：一個月內提報告

2019-11-11 11:41

聯準會2%的通膨率目標從何而來？ 答案令人傻眼

2019-11-11 11:04

韓國瑜購屋案 顧立雄：追台肥是否違證交法

2019-11-11 10:19

韓國瑜購屋爭議 顧立雄：沒有台肥來金管會詢問紀錄

2019-11-11 09:43

金管會挺永續 推綠債市場

2019-11-10 23:22

公股銀掀加薪潮 一銀上看5％

2019-11-10 00:05

一銀董座：明年景氣看俏 搶返台投資財

2019-11-10 00:04

網銀前哨戰 消金大行優利搶客

2019-11-09 23:44

銀行高額補貼消金... 當心傷獲利

2019-11-09 23:38

數位理財通／網購神卡PK 回饋金拿好拿滿

2019-11-09 00:13

數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

2019-11-07 09:00
看更多

熱門文章

長榮航與RIMOWA不合作了 商務艙過夜包大改款

2019-11-11 14:33

上市櫃金控前十月獲利破3,100億 賺贏去年全年

2019-11-12 00:24

勞退基金大賺誰受益？勞動部：1,177萬勞工都可分紅

2019-11-11 21:25

星宇北美戰略調整 A350-900增為9架將成主力機隊

2019-11-12 11:37

聯發科新晶片 打入華為鏈

2019-11-12 00:43

長榮航空宣布 機上服務用品推出Ferragamo硬殼包

2019-11-11 14:34

工具機廠放無薪假 前九月機械設備業總工時探十年低點

2019-11-11 18:18

股市、車市、房市旺 稅收進補

2019-11-11 23:26

AirPods Pro缺貨 康控業績報佳音

2019-11-11 14:41

AI物流中心助攻 Yahoo奇摩雙11業績大爆發

2019-11-12 00:34

明年資本市場變動大 中信老總擔憂三大風險

2019-11-11 16:09

國巨12日停牌 市場猜與新併購案有關

2019-11-11 20:16

長榮航過夜包改款升級 豪華經濟艙也有新品

2019-11-12 00:33

工具機業放無薪假 9月經常性薪資年增率跌破2%

2019-11-12 00:28

瞄準衛星發射市場 晉陞太空科技與央大締約合作

2019-11-11 17:51

台積封測廠 環評過關

2019-11-12 00:41

王文淵：小國思維 規劃經濟

2019-11-11 23:42

勞退舊制先結清有好有壞 員工、老闆都得盤算

2019-11-11 14:35

中鋼 脫售東亞聯鋼持股

2019-11-12 00:34

舊制結清存新制帳戶 勞退分紅大增

2019-11-11 14:35

純網銀浪潮 中信金總座直指衝擊到這些銀行

2019-11-11 15:18

金融座談巡迴系列／顧立雄：善用時間優勢 創造複利

2019-11-12 00:59

台幣急升 衝擊壽險業獲利

2019-11-11 23:29

聯發科首顆5G單晶片 26日深圳開發者大會亮相

2019-11-12 11:45

專家：人民幣長期趨勢仍看貶

2019-11-11 16:41

小米機印度封王 聯發科蓄勢慶功

2019-11-11 14:41

瑞銀報告揭露：中國全國瞄準「雙11」

2019-11-11 14:49

末代Rimowa行李箱過夜包 僅保留台北-巴黎航線到月底

2019-11-11 15:13

車王電子暨華德動能中港新廠動土 投資25億

2019-11-11 16:45

台灣第一座離岸海洋風電場商轉 蔡英文：我們做到了

2019-11-12 14:03

中信金 今年獲利衝450億

2019-11-11 23:06

Apple Watch助攻 廣達10月營收月增6.1%

2019-11-11 17:06

中油中信合推「中油Pay」 儲值再加油最高回饋8.8%

2019-11-12 13:16

文創新鮮事／歌仔戲的眼球革命

2019-11-11 22:52

中鋼董事會通過 貳號高爐熱風爐更新計畫

2019-11-11 14:30

Ifo看淡台灣外貿

2019-11-11 23:42

南港一坪賣到120萬元？「世界明珠」挑戰區域新高價

2019-11-11 21:11

台積電竹南廠 環評「原則通過」

2019-11-12 00:41

主計總處： 9月經常性薪資41,845元 年增跌破2%

2019-11-11 16:16

吳一揆預警：明年資本市場3大隱憂

2019-11-12 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top