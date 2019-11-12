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康和證券集團 獲2019年國家品牌玉山獎六大獎

2019-11-12 12:53經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

康和證券集團積極創新營運模式，獲得國家級肯定。康和證券與關係企業康和期貨，一口氣囊括國家品牌玉山獎「傑出企業」、「最佳人氣品牌」等多項大獎。康和證券董事長鄭大宇更獲頒「傑出企業領導人」殊榮。

迎接金融科技時代來臨，康和證券集團將持續穩健經營，嚴謹落實遵法及企業社會責任，並致力精進研發創新能力，以建構金融科技的新藍海，提供投資人更精緻的全方位金融服務。

由中華民國國家企業競爭力發展協會主辦的國家品牌玉山獎，主要是為了表彰台灣企業勤奮打拚卓越表現，致力國家品牌形象建立，提升國家整體競爭力，而甄選出最具優質競爭力的傑出企業。第十六屆國家品牌玉山獎，11日舉行頒獎典禮。康和證券勇奪「傑出企業」、「最佳人氣品牌」、「最佳產品」，康和證券董事長鄭大宇則榮獲「傑出企業領導人」殊榮。

康和證券關係企業康和期貨，則是獲頒「傑出企業」、「最佳人氣品牌」兩項大獎，由副總統陳建仁及行院秘書長李孟諺親自頒發，康和證券董事長鄭大宇、康和證券總經理邱榮澄、康和期貨董事長康景泰，分別代表受獎。

鄭大宇表示，康和證券集團持續投入數位金融科技創新，持續推出多項產品與服務，期許藉由康和在金融科技的優勢，來改善流程、提升品質，激盪出更多的創新動力。近幾年康和證券積極配合主管機關推動國內資本市場與國際接軌，協助擴大台灣資本市場規模。除了與主管機關多次赴日本、越南、中國等地舉辦進入台灣資本市場說明會，推動海外企業來台上市櫃之外，康和證券亦充份運用在金融科技打下的深厚根基，進行更多的突破與創新。

例如，因應即將推行的逐筆交易制度，康和證券率先升級電子交易系統軟硬體，協助自然人與法人之間在交易資訊裝備上取得平衡，接著又領先同業推出介面簡化的《飆賺下單系統》，透過改善交易速度與操作流程，投資人可以無痛接軌新制度。貼心又

實用的設計贏得評審青睞，獲頒國家品牌玉山獎「最佳產品」。

康和期貨董事長康景泰指出，康和期貨深耕期貨市場，持續推展及紮根期貨業務，在國內外年度市佔率始終位居於前段班位置，並全力配合主管機關政策，除了積極推廣各項商品與制度，更在電子交易平台不斷精進，提供全國交易人多樣化及優質的交易服務與協助，多次獲頒期貨鑽石奬。

展望未來，康和期貨將秉持「追求優質服務沒有止境」的一貫信念，積極與主管機關及交易所配合共同發展國內外期貨業務之成長，並保障客戶之權益。

康和證券集團董事長鄭大宇（左三）帶領團隊績效優異，獲國家品牌玉山獎肯定。 圖／康...
康和證券集團董事長鄭大宇（左三）帶領團隊績效優異，獲國家品牌玉山獎肯定。 圖／康和證券提供
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